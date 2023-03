Señores, volvamos a Aragón

Cualquiera de las más de 100.000 personas que se manifestaban en las convocatorias del final del siglo XX reivindicando más autonomía, no solo administrativa sino también política para esta tierra, estarían, como poco, sorprendidos de la deriva en la campaña electoral autonómica. Que la política nacional recorre por capilaridad todos los extremos de este país ocurre en cualquier cita con las urnas. Pero tantos años de reivindicación, tanto buscar un nombre propio para este territorio, cohesionando de norte a sur a ciudadanos que no encontrábamos bien la ligazón, más por desconocimiento que por afinidad, para acabar con titos Berni o Txapotes produce cierta nostalgia.

Nostalgia de lo que queríamos ser, de lo que conseguimos durante buen tiempo, sin caer en imágenes idílicas, sabiendo que ser el clavico del abanico también tenía sus riesgos, que la ausencia de oposición durante esta legislatura no es el modelo deseado de control en una democracia moderna, de las contradicciones internas de Unidas Podemos al hacer un ejercicio de pragmatismo político. Pero ahora que todo se rompe, y que la campaña política empieza a parecer un lodazal creo que recordaremos con añoranza los tiempos de la excepción aragonesa. La irrupción empujada del candidato Azcón a estas elecciones que no iban a ser las suyas ha acelerado la política declarativa del Partido Popular, para recuperar el tiempo perdido en la indecisión, con un patadón hacia arriba esperando que los escándalos nacionales salpiquen a los candidatos locales. Jorge Azcón tiene ese punto provocador y de cierta altanería, ese tumbao que tienen los guapos al caminar que diría el maestro Blades que despierta sonrisas, porque la seguridad es un requisito indispensable para el liderazgo. Pero traspasar el larguero y caer en la descalificación o en la prepotencia es un riesgo que puede convertir la simpatía de los no afines en rechazo. El caladero propio ya lo tiene, pero necesita ir más allá del Gran Sol.

La desafección o el desinterés de la ciudadanía por lo político resulta al constatar la falta de autenticidad en gestos vacíos que responden a intereses muy alejados de los suyos. Estaría bien que el candidato del PP mirara más hacia abajo, que queda mucho territorio por recorrer y que el candidato del PSOE que tiene ya hecho ese viaje no entrara en las provocaciones, ni en la tentación de las polémicas internas de su organización. Hay mucho servicio público por defender, mucho tejido empresarial al que apoyar, y un modelo de país por el que apostar, porque además no todo es fútbol, y si lo fuera, nos importa también la tercera regional preferente.