Patriotismo de chequera

Ferrovial se marcha a los Países Bajos. Lo supimos hace unos días cuando la potente constructora hizo público el traslado de su sede social. Eso se traducirá en que pagará allí los impuestos de su actividad económica y, por ende, dejará de hacerlo en el país que la vio nacer.

La empresa alega que quiere potenciar más si cabe su carácter internacional. Como multinacional que ya es no haría ninguna falta cambiar su residencia, pero Ferrovial utiliza este argumento y no es el único. También encuentra en Holanda un marco jurídico estable que, parece obvio decirlo, también existe en nuestro país, y un paso previo aunque no obligatorio para empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York que, según apuntan algunos medios, podría ser su objetivo final.

Las razones dadas por la empresa no convencen. Muchos señalan como verdadero motivo la fiscalidad más ventajosa de los Países Bajos, en algunos aspectos casi equiparable a un paraíso fiscal. Ferrovial pagaría allí menos impuestos. También tributarían allí los sustanciosos sueldos de sus altos directivos, incluido el de su presidente, el tercer español más rico solo por detrás de Amancio Ortega y su hija, según la revista Forbes.

Miembros del Gobierno de Sánchez ya han clamado en público por esta decisión. La ministra de Trabajo recuerda que la constructora se acogió a varios ertes durante la pandemia y se benefició de dinero público, además de haberse labrado su fortuna y nombre gracias a miles de contratos de obra pública. Por su parte, la vicepresidenta económica subraya que el destino elegido es un país de la Unión Europea y quizá eso deba provocar el debate de qué tipo de Comunidad Económica queremos. Se trata de una decisión empresarial libre, pero éticamente reprobable en resumidas cuentas.

El gesto está feo, habla entre poco y mal del patriotismo de una empresa que prefiere seguir ganando mucho, muchísimo dinero, en lugar de tributar en su país de origen y dejar el beneficio de su actividad económica a sus conciudadanos. Se aprecia poca lealtad, falta de compromiso social y mucha codicia. Pero ¿acaso no sucede lo mismo aquí entre comunidades autónomas, que compiten entre sí para atraer empresas rebajando la fiscalidad? ¿Obviaríamos ese dumping fiscal si la que cambia de sede social es una empresa alemana que decide aterrizar en España?

Algunos ya sugieren apartarles de la contratación pública, bonificar en esos concursos a empresas que tributen en territorio nacional o, incluso, legislar para evitar la fuga de más compañías. No sé qué encaje legal puede tener todo esto, lo que sí está claro es que las decisiones en caliente del Ejecutivo no suelen acabar bien. En ningún ámbito.