La modernidad se escribe en femenino

El mismo fin de semana que se postula por primera vez una candidata de ámbito nacional, con previsiones de no ser una fuerza residual, a la presidencia del Gobierno de España, media ciudad se echa a la calle para celebrar la victoria de su equipo de baloncesto femenino, el Casademont Zaragoza. No sé que era más improbable hace poco tiempo, que una disciplina deportiva no masculina movilizará así a la afición o que, en los debates electorales, en los estelares, no en la versión chicas de los números dos, hubiera una voz de mujer en pie de igualdad. Hemos ido muy rápido en este país en no muchos años, y una se da cuenta porque cuando escucha a Felipe González entiende que no ha asimilado la revuelta femenina que ha ido transformándolo casi todo, y eso le deja inexorablemente en un lugar del pasado para siempre. No es cuestión de edad, o de generación, hay líderes que han entendido que este avance es imparable y se colocan en la actualidad, y otros que tiene una nula capacidad de diagnóstico, Rajoy se manejaba mejor en asuntos de igualdad que el nuevo líder gallego. Zapatero sigue teniendo una visión más clara sobre este fenómeno que Pablo Iglesias, por mucho que sus discursos vayan en esa dirección, pero los hechos y las tutelas le dejan a veces en evidencia.

Juan Carlos I se ha quedado antiguo para este país, además de otros calificativos menos amables que se le podían añadir, sus imágenes de archivo en las que iba de ligón de la pandilla, y se entendía como afabilidad, ahora le colocan en una posición bien distinta. Exactamente en la de que si la edad perdonara se debería cuadrar frente a su nieta cuando alcance la Jefatura de Estado y por tanto el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Esa imagen, sean republicanos o monárquicos, tiene la fuerza de transmitir el cambio de un país. Hay momentos icónicos que se quedan en el recuerdo y explican una época, Carmen Chacón, por seguir en el ámbito castrense, embarazada pasando revista a las tropas, Pilar Miró al frente de Radio Televisión Española o Soraya Saénz de Santamaría a la cabeza del Gobierno en la moción de censura de Pedro Sánchez, mientras el escaño de Mariano Rajoy se llenaba con el bolso de la vicepresidenta. De la mujer que más poder político ha alcanzado en la historia reciente a la que aspira a concentrarlo, o mejor en sus palabras, a conformarlo en el futuro inmediato. Yolanda Díaz tiene el hándicap de no tener un partido detrás sino a una suma de siglas minoritarias, pero eso sí, la potencia de un sindicato como CCOO, y la constatación fehaciente de que esta España puede tener una presidenta del Gobierno.