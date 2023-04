Todos quieren sumar

Yolanda Díaz va a por todas. Quiere convertirse en la primera presidenta de España. Se pronunció oficialmente este fin de semana, aunque lo lleva insinuando meses para desquicio de Podemos. El partido que la arropó en sus primeros pasos de andadura política sigue sin apoyar su proyecto ante la falta de acuerdo sobre unas primarias. No obstante, algunos podemitas ya se han desmarcado de sus direcciones autonómicas, como el aragonés Nacho Escartín, que sí acudió al acto de presentación de Sumar en Madrid. La ya oficial candidata a la Moncloa no se siente de nadie. Reconoce su designación digital por parte de Pablo Iglesias, pero reivindica su trayectoria en el Ejecutivo de Sánchez para ser libre. Está cansada de tutelas, tanto del uno como del otro. También de la que pretende el presidente del Gobierno, a quien le conviene su éxito para reeditar una coalición con la parte más moderada de la izquierda aunque en las filas socialistas esta estrategia despierte algún recelo. Díaz se apunta a aquel «ni tutelas, ni tutías», que dijo hace unos años su paisano Manuel Fraga en un acto del PP ante José María Aznar.

A 52 días de las elecciones autonómicas y municipales, el tiempo apremia. A algunos, incluso, ahoga. La fragmentación del voto y de partidos va a hacer necesario acudir a votar el 28 de mayo con una guía bajo el brazo. En Aragón, Ciudadanos se diluye y el PAR se escinde. Y entre tanto afín, rebotado, ex, y los que no saben qué hacer de ambos partidos, optan por entremezclarse. Un centenar de militantes y simpatizantes liderados por el hasta ahora diputado naranja Ramiro Domínguez se acaba de integrar en las filas de los aragonesistas para concurrir a los comicios. Elena Allué y los suyos han abandonado ese barco para formar parte del equipo de Jorge Azcón. Nos falta saber qué harán Arturo Aliaga, Sara Fernández, Víctor Serrano y otros tantos que dicen no sentirse ya identificados con las siglas que defendieron hace 4 años. O Dani Pérez, que sigue deshojando la margarita sobre su posible candidatura al Ayuntamiento.

El tablero está, más que dividido, forzado. Hablan de diálogo, de asociaciones naturales en el centro, de ocupar un espacio que consideran huérfano para el electorado. El mantra de todos ellos es sumar, construir, trabajar por los aragoneses. Y ellos saben cómo hacerlo mejor que nadie. Nos quedan semanas de oír líneas rojas, ataques al adversario y promoción del saber hacer propio. Las mismas palabras que se llevará el viento después del 28M pero les dejará a algunos un sillón. Les queda el consuelo de que Aragón es grande y dispone de muchos rincones donde resguardarse.