Francisco se ajustó al guion

El Papa que gusta a los no creyentes y no entusiasma al catolicismo más conservador mantiene una charla con diez jóvenes elegidos en el documental dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, y la revolución del pontificado ante la biografía de estos chicos se queda atrapada en el corsé vaticano. La confrontación entre la experiencia vital desprejuiciada de ellos y la atenta escucha, a veces estupefacta, de Francisco I muestra una lejanía mayor de los que procesionan estos días y los que están a pie de playa buscando el verano.

El coraje de salir a las periferias, de las que llegó Bergoglio, y que defiende insistentemente en su discurso más inspirador, es impecable cuando se preocupa de los migrantes y de la injusticia radical de la pobreza. Es ahí una voz combativa que se emociona e indigna a partes iguales con las reivindicaciones de los que están destinados a ocupar el reino de los cielos, pero que permanece en silencio cuando la periferia vive en casa. Los suburbios emocionales de aquellos que han sido abusados por miembros del clero, que escaparon de una situación de tortura psicológica por la congregación de la que esperaban recibir y dar amor, de aquellos que intentaron el suicidio por una vida de discriminación, de esos que viven entre nosotros sin que se les note el infierno que les prende dentro. En esa denuncia desacomplejada, mirando cara a cara a Francisco I, los jóvenes sin dejar de llorar se llenan de luz y opacan la figura del protagonista del documental.

Se echa de menos algo más que la escucha, algo más que el respeto, la bienaventuranza sobre el consuelo se queda huérfana. No se pueden medir las palabras ante las personas abusadas por mucho que quieras defender tu causa, no puedes advertir a una joven feminista que no se deje llevar por las ideologías y encuentre su propio camino, mientras a una joven miembro del movimiento catecumenal la felicitas por el ejemplo de fe. O se está con los que sufren piensen y crean como tú o distinto, o lo que realmente haces es adoctrinar, y esa sensación produce esa charla con diez chavales que le hablan del amor y el sexo con todas sus aristas alejados de un modelo normativo, de la identidad de género, de la pornografía como medio para ganarse la vida. No hay respuestas para esta nueva sociedad que no se salgan de los dogmas que llevan perviviendo en la iglesia secularmente, e incluso hay invectivas como los asesinatos por sicarios dirigidos a las que abortan que chocan con la piedad esperable. Quizás la revolución de Bergoglio es más de modos porque sigue manteniendo un nosotros y ellos que fractura la idea de fraternidad.