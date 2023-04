¿Qué pasa ahí fuera?

Es incontestable que algo no funciona bien cuando un grupo de chavales de entre 13 y 17 años someten y abusan violentamente de dos niñas de 12 y 13 años o cuando hombres de entre 20 y 27 años hacen lo mismo con una mujer de 26 en macabros rituales donde todo es detestable y donde las víctimas, además de ser acosadas y violadas, sufren el pánico de saber que no solo se enfrentan a un violador, sino a una masa encendida en la que unos a otros se van animando para saciar su masculinidad, que en esos casos no es otra que la de torturar el cuerpo de una mujer con el único fin de hallar placer cuanto mayor es el dolor de su víctima. Nada de esto es nuevo, ni mucho menos, lo bueno es que ahora hay denuncias y nadie duda de la palabra de esas mujeres o niñas que se enfrentan, señalan y luchan para superar lo experimentado y de esta forma seguir viviendo tras un trance tan mutilador y asfixiante.

Ahí fuera siempre ha pasado lo mismo y peor, porque hace varias décadas cuando algo de esto sucedía, y sucedía, la mujer o niña callaba porque lo mejor que le podía pasar era sufrir un castigo y de saberse fuera de los muros de su casa simplemente iba a ser tratada como una puta por haber permitido que su cuerpo fuera usado como un potro sobre el que ellos tenían la libertad de saltar violentamente, al haber ella aceptado una invitación que entonces no se producía a través de las redes sociales, sino en una conquista basada en el engaño y el fraude y con la que solo se buscaba el dolor y la vergüenza de un cuerpo tirado tras haber sido usado entre risas, gritos y ovaciones de exaltación entre machos. No tendría más de 15 años cuando escuché por primera vez a un compañero de clase contar cómo entre cuatro o cinco amigos habían saltado alternativamente sobre el cuerpo de otra compañera, que no amiga, y recuerdo que lo contaba como quien cuenta una hazaña insuperable por su valor y agudeza, cuando lo que sentíamos quienes lo escuchábamos era asco y unas inmensas ganas de que aquello nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, en aquellos tiempos ni ella denunciaba, ni el resto lo hacíamos y continuábamos nuestros caminos como si nada hubiera pasado. Claro que hay algo ahí fuera que no funciona bien y reside en nuestra desgracia como sociedad por haber permitido que las mujeres seamos torturadas silenciando nuestro dolor y convirtiéndonos en víctimas de nuestra propia condición sexual.