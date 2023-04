Leo: manipulaba las bolsas de anestesia de sus colegas cuando había una operación. Inyectaba potasio a dosis letales o analgésicos, un cóctel que provocaba que el paciente sufriera un paro cardiaco. Entonces llegaba él, intervenía de urgencia y salvaba al enfermo, normalmente de bajo riesgo. Eran detonaciones controladas. Creaba la emergencia y la solucionaba, emulando al síndrome del bombero pirómano, que primero prende fuego para poder apagarlo y quedar como un héroe. Se presume que usó este modus operandi al menos con una treintena de pacientes de entre cuatro y ochenta años entre 2008 y 2017 en dos clínicas de Besançon, al este de Francia. Pero se le fue la mano y doce pacientes no sobrevivieron y, según el relato, todos los casos de reacciones adversas e inexplicables en plena intervención tenían un nexo en común: Frédéric Péchier.

Resulta perturbador el relato en sí mismo, independientemente de si Péchier es culpable o no, cosa que la justicia francesa no ha podido demostrar y el anestesista podrá volver a trabajar, eso sí: sin trato directo con pacientes. Digo que resulta perturbador el relato, porque bien podría ser el guion de una película con toda la dureza que envuelve a la locura del loco que, estando perturbado, no es visto como loco por la sociedad, porque si Péchier no es el responsable, alguien provocaba esas reacciones adversas en pacientes que entregaban su vida y su confianza a ese equipo médico, con todo el temor que suscita no saber si dejarás tu vida en una mesa de operaciones por posibles complicaciones.

Los tumores emocionales podrían ser la respuesta a determinadas conductas de quien busca la heroicidad usando la atrocidad que, sin embargo, no entiende como atrocidad porque simplemente es el salvador. Los Péchiers del mundo son tipos normales, que viven con normalidad y trabajan en lugares donde viven y conviven muchas personas; son tipos a los que les gusta pasear, que adoran a los animales, les gusta la sombra de los árboles y se emocionan con una sonata de Liszt. Estos Péchiers saludan a los vecinos con cortesía y en su vida cotidiana desdibujan el sufrimiento, que para ellos es el experimento excepcional de la vida de los otros con la que juegan hasta el riesgo de quitársela.

Nunca sabes si aparecerá un Péchier que te robará el último aliento o si quizá ya apareció y no lo supiste ver, porque los Péchiers son los tigres que no descansan, hambrientos, escurridizos y solitarios.