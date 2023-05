Macarras celebrando el acoso

En la semana de denuncia del acoso escolar, la noticia política más difundida fue la prohibición de Ayuso de subir al escenario en la Fiesta del Dos de Mayo al ministro Bolaños, al que se le cerró físicamente el paso en una imagen poco edificante.

Más allá de quién se autoinvitó, de la norma que establece las precedencias en el Estado, del rendimiento electoral que ambas partes buscaban produce bochorno que las autoridades se manifiesten con estos modos. Que la chulería por bandera que la líder madrileña atesora sea respondida con el mismo juego pensando que es posible hacerlo sin enfangarse hasta las rodillas es una mala evaluación de riesgos. Porque se necesitan aliados para que como poco la mala educación triunfe, personas que miren hacia otro lado mientras se produce el conflicto. El candidato Feijóo subió las escaleras pensando que así le hacía un feo al sanchismo cuando no hacía más que engrosar su oposición interna, y la ministra Robles hizo lo propio con su compañero, sin calibrar o justo por lo mismo, los halagos continuos de la derecha. El resto de los invitados de piedra ni siquiera harían este planteamiento porque justo están ahí por su docilidad, porque los comportamientos abusones necesitan de la aquiescencia de los demás.

Desde el colegio se sabe que los responsables de las acciones abusivas no son solo los chulos de turno, sino los que se suman para alcanzar el mal entendido respeto del resto, los que se sienten atraídos por el personaje fuerte, y los que miran hacia otro lado porque conmigo no va. Parar la bola del macarrismo en nuestra política no va a ser tarea fácil, se empezó con el tono de los discursos, con los insultos continuos en las instituciones, las descalificaciones personales y la bronca ha ido creciendo hasta llegar a los empujones. Si trasladamos esa escena del dos de mayo a un acontecimiento familiar, una boda a la que acudes sin ser invitado, acompañado de tus amigos que sí entran mientras en la puerta te quedas peleando con el cuñado de la novia llenando el evento de gritos, tensión y algún empujón, seriamos viralizados en unas horas. Pero saben la esperanza que queda, que alguien dentro de esa celebración importante para los protagonistas terminaría llorando sin reparar si sale beneficiado o no del conflicto. Si la política de las emociones consistía en llevar a la simplificación del amor-odio la reacción de los ciudadanos mientras los líderes se manifiestan impávidos al sentimiento, volvamos a la política decimonónica del respeto y las formas estereotipadas, por lo menos tendríamos un modelo más correcto a seguir. De la hipocresía social también se aprende a convivir.