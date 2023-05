A algo más de un par de semanas para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales los grandes partidos, aquellos que tienen posibilidades reales de gobernar España el próximo mes noviembre a costa de los pactos necesarios, ya se han lanzado de lleno a una campaña que tiene que ver mucho más con unas elecciones generales que con unas elecciones municipales y autonómicas, que es a lo que vamos a jugar en primer lugar. Y como no podía ser de otra manera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que compite por la comunidad de Madrid y no por el Gobierno de España, en su jerga lingüística de todos contra Sánchez ya ha lanzado el lema «O Sánchez o España», generando la sensación de cataclismo si Sánchez vuelve a ser presidente a partir de noviembre de 2023.

Es infatigable y demoledor ver cómo algunos políticos -Ayuso es un claro ejemplo- no saben ceñirse a su trabajo y lugar y tienen que estar en todos los lugares, sobre todo en uno, en el lugar que debiera ocupar el presidente de su partido, el señor Feijóo, al que parece querer derrotar nuevamente, tal y como en su día hizo con Casado, porque Ayuso no solo dice eso de «O Sánchez o España», sino que habla como si eso tuviera cabida en el programa electoral de una comunidad autónoma, de la derogación de diferentes leyes estatales de carácter social y económico, reclamando, entre otras cosas, la reversión de la reforma laboral, de los impuestos a las grandes fortunas, a la banca y a las energéticas y recuperar la denominación de familia numerosa. Ahí es nada.

Ella, no cabe duda, se considera un ser superior, muy por encima de sus reales contrincantes políticos a los que desprecia y con los que no debate, y en su delirio de poder sumo decide que su contrincante es Sánchez y que ella es la salvadora de España, dejando al actual presidente del Partido Popular en una situación delicada de líder sin liderazgo, algo que claramente no beneficia al partido a cuyas siglas Ayuso dice servir con obediencia y lealtad. No sé si fue en una aparición o en el transcurso de un sueño hipnótico y revelador, pero cada día es más evidente que a la señora Ayudo Madrid se le queda pequeño y quiere dar ese gran paso que algún día le lleve a ocupar la Moncloa, salvando de esa forma a todos los españoles de todos los Sánchez posibles que la historia nos pudiera deparar.