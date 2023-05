Desde que su nombre empezara a sonar, debido a su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo, la de Jaca, como en ocasiones la llaman los medios de comunicación, fluye más y más. ¿Qué tiene Georgina Rodríguez? No sabría decir. Es esa mezcla de cercanía, casi es como la chica del barrio a la que de adolescente siempre saludabas y siempre te devolvía el saludo con una sonrisa envolvente, porque sin ser guapa, resultaba guapa y sin ser inteligente era realmente lista y siendo más bien hortera, hacía de su horterismo una etiqueta de moda. A Georgina le pasa un poco de todo eso, aderezado, además, con una historia familiar en la que a su padre se lo relacionaba con el mundo de las drogas y a su madre con la prostitución; al menos eso se decía por Jaca cuando Georgina saltó a la fama del brazo del astro del fútbol y la gente empezó a hablar de ella y en Jaca todo el mundo conocía a la novia de Cristiano y todos sabían exactamente cuáles eran sus gustos y hasta recordaban que en más de una ocasión dijo que dejaría el pueblito para irse a Madrid y probar fortuna. Dicho y hecho. Y desde entonces la chica de Jaca viaja en jet privado, degusta manjares, es madre de varios niños, algunos nacidos de su relación con el futbolista y otros hijos de Cristiano por vientre alquilado, para los que ella es su verdadera mamá en esa especie de cuento de hadas que, como todos los cuentos de hadas, tendrá un final descorazonador y desilusionante, si no para todo el clan, sí para una parte del mismo.

¿Qué tiene Georgina Rodríguez? Imagino que tiene coraje y desparpajo y la suerte del momento, porque esta misma Georgina, pareja de un astro del fútbol mundial en los años ochenta, no hubiera sido la misma y no lo hubiera sido porque su éxito se debe en gran parte a las redes sociales que, a base de likes y millones de seguidores, consiguen que estas figuras se cuelen en el Festival de Cannes, en los Grammy Latinos de la música y en el lugar que deseen y he dicho colarse erróneamente, porque su presencia es captada por todos los focos, sus modelos discutidos, su presencia alabada y sus palabras fugaces, porque lo importante es el momento en la red social en la que no se dice nada de nada, solo fotos, poses y un inmenso sticker de felicidad que camufla todos los contratiempos que están por llegar.