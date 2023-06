No parece muy demócrata maniobrar para negar la representación obtenida por una formación política tras unas elecciones. Tampoco pedir al ganador que ignore a dicho partido a la hora de formar gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que se ha convertido en su socio natural los últimos cuatro años. Mucho menos hablar de formar una mayoría alternativa cuando no lo permiten ni los números ni la ética política. A Javier Lambán la derrota del 28M se le está haciendo bola.

El PSOE ha perdido las elecciones y la presidencia de Aragón, aunque no lo esperara. La resaca de la fiesta de la democracia se le está alargando más de la cuenta, sobre todo después de la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. El todavía presidente lo insinuó la noche de autos, lo reformuló horas más tarde y ahora parece más que evidente que acabará en Madrid como prácticamente todos sus antecesores en el cargo, independientemente del color político. Sucedió con Marcelino Iglesias y Luisa Fernanda Rudi. El Senado se consolida como ese cementerio de elefantes en el que recalan los que viven su ocaso político. Una retirada cómoda, un buen sueldo y unos años de ostracismo privilegiado. El retiro dorado, en definitiva. Hacer las maletas para sentarse en la Cámara Alta no les hace ni mejores ni peores, únicamente les convierte en perpetuadores de costumbres insanas.

Los bandazos no se han producido solo a nivel institucional sino también en el ámbito orgánico. La elaboración de listas al Congreso y al Senado está provocando tensiones, otra vez, entre Lambán y Sánchez. Ferraz quiere a Pilar Alegría de cabeza de lista, propuesta que rechazaba la dirección socialista aragonesa. El pulso finalmente se lo lleva la actual ministra de Educación, salvo sorpresa de última hora cuando el viernes se reúna la comisión de listas para darle el visto bueno definitivo a las candidaturas del PSOE de toda España. Ya le ganó hace cuatro años con la entonces candidatura a las municipales para el Ayuntamiento de Zaragoza.

La semana que viene le tocará al PP y a Teruel Existe. La elección de candidatos suele generar discrepancias, sobre todo en las formaciones que salen malparadas de comicios recientes como en este caso han sido los socialistas. Sin apenas instituciones que gobernar, los codazos para acceder a un puesto se endurecen. Asegurarse un escaño la próxima legislatura se cotiza al alza en el seno del Partido Socialista. El giro a la derecha del país visto el 28M no deja lugar a dudas. Mucho tienen que cambiar las cosas para que ese viraje no se mantenga hasta el verano. A veces España no es tan diferente como el resto de Europa, aunque algunos se empeñen en revivir aquel eslogan.