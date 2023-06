Que les zurzan a todos

La mejor frase que resume el sentir de muchos políticos estas últimas semanas la pronunció el sábado Xavier Trias. El alcaldable de Junts se quedó con cara de haba tras comprobar que el PSC, el PP y Barcelona en Comú habían pactado apoyar la investidura de Jaume Collboni. En su intervención, Trias exclamó «que els bombin a tots» o, lo que es lo mismo, que les zurzan, que les den. Lo tenía todo a favor para coger el bastón de mando y acabó con ganas de agarrarlo pero para arrear a los presentes.

Su enfado venía, fundamentalmente, por la triangulación entre partidos hipotéticamente opuestos. PP y los morados votando a favor de los socialistas: un disparate. Pero he aquí la virtud de la política. Las diferencias de base y las distancias ideológicas pueden reducirse cuando hay un objetivo común. En este caso, cada uno tenía el suyo, ni siquiera compartían los medios, pero sí el fin último que era apartar a los independentistas del poder. Y fijando esa idea en el horizonte, sin despistarse mirando a los lados, lo han conseguido.

Ni Madrid, ni los dirigentes nacionales ni los reproches que ya se han escuchado y seguirán resonando los próximos cuatro años les echaron para atrás. O esa imagen han querido dar por interés electoral, porque a sus jefes les resultaría complicado defender en Barcelona un pacto Sánchez-Feijóo-Díaz cuando en el resto de España andan a la greña. Dudan de que su electorado entendiera que cada territorio tiene su realidad y lo que puede valer en Cataluña puede no ser adecuado en Andalucía, Aragón o Castilla y León.

No estaría de más que tantearan el terreno y explicaran bien las cosas. Igual que su electorado escucha incongruencias comicio tras comicio cuando, por ejemplo, defienden que gobierne la lista más votada y, al mismo tiempo, estrechan alianzas en pueblos, diputaciones o comunidades autónomas donde los números no les dan para alcanzar el poder. Y no pasa nada, sus votantes lo entienden porque todo lo que sea razonable y legítimo es fácilmente aceptable. Por eso no conviene retorcer determinados términos cuando uno pierde, porque si algo resulta meridianamente claro en política es que todo es efímero, soportable y cambiante.

Cada uno de los 731 municipios de Aragón ya tiene su alcalde o alcaldesa. Con pactos, sin ellos, por concejo abierto e, incluso, con candidatos que hace cuatro años se presentaron por otras siglas. Las variantes son tantas como pueblos existen porque la idiosincrasia es diversa. Defender el municipalismo es proteger las particularidades de cada lugar y aquel que se autoproclama partidario de la política local no puede excluirse del diálogo en ámbitos más elevados.