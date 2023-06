Falsa dicotomía

Qué difícil resulta ser honesto con uno mismo cuando la cuestión que hay que digerir no es agradable. Por ejemplo, reconocer que pasas el mes con apuros o que tienes que hacer sacrificios a lo largo del año para poder irte de vacaciones. Es más cómodo aparentar despreocupación, sobre todo si quieres convencerte a ti y a los demás de que tu vida es cómoda, fácil y plena.

Hace unos días, el cómico Miguel Maldonado contó por la radio su curiosa teoría para saber si uno pertenece a la clase media o a la clase alta; es suficiente observar cómo guardamos las sartenes en casa. Afirmó que si para sacar una tienes que quitar otra de encima no eres de clase alta. En la misma línea explicó que si en la cena de Navidad tienes 12 sillas iguales para los 12 comensales, sí perteneces a la alta alcurnia. Qué sencillez tan deliciosa.

Estos sorprendentes argumentos venían a cuenta de la publicación del último barómetro del CIS, que recoge que una de cada dos personas se considera de clase media en España, a pesar de que muchas de ellas declaran rentas lejanas a ese estrato social, como lo define la OCDE. Por tanto, se produciría una especie de sensación de pertenencia a un grupo que en realidad no es tal. Esta alienación estaría estrechamente relacionada con el resultado de las últimas elecciones en España y por qué una parte importante de la población vota a partidos políticos que, en principio, no le corresponde por clase social. Por un lado, explicaría el desvío de votos de las clases trabajadoras de la izquierda a la derecha y la ultraderecha; por otro, por qué crece el electorado que se identifica con una forma de vida más elevada de la que en verdad tiene. La aspiración se confunde con la realidad personal y el negacionismo de la existencia propia con la ensoñación.

Hace tiempo que muchos politólogos y sociólogos hablan de este nuevo panorama en nuestro país. Vivir en urbanizaciones de adosados con piscina comunitaria, comprarse un buen coche e irse de vacaciones al Caribe lleva a millones de españoles a experimentar la versión ibérica del sueño americano. La sensación de confort que proporciona esta vida colma las expectativas de las clases obreras menos pudientes. Habría que analizar si esto estaría relacionado también con otros hábitos en auge como el interés por llevar a los niños en colegio concertados.

A la teoría de las sartenes de Maldonado podrían sumarse otras: si puedes elegir ir en traje al trabajo, eres de clase alta. Si no estás atento a la fecha de ingreso de la nómina, eres de clase alta. Si comes o cenas de menú, no eres de clase alta. Lo demás es confusión y ruido.