La diversión se mide por las risa y sin embargo en la quietud se esconde una de las definiciones más antiguas sobre la felicidad. No es más feliz el que más ríe, sino el que aprende a disfrutar de su quietud en la soledad de la mañana, en el desparpajo de la noche o en el color de la atardecida. Llegan las vacaciones, benditas vacaciones, y cada cual busca ese lugar, ese espacio en el que desconectar y ser feliz a medias entre la risa y la quietud; sin embargo, a pesar de la búsqueda y del esfuerzo, justamente es eso lo que al final no hacemos porque seguimos, de forma abusiva, conectados al móvil, mandando continuamente fotos y vídeos de esos momentos que debieran ser de quietud y para nosotros, pero que necesitamos que el resto del mundo vea, como si de esa forma nuestra felicidad fuera a ser más completa y asegurada, sin posibles fisuras. Y no solo eso, también seguimos de forma insistente a ese mundo paralelo que es el de las redes sociales, para de esa forma no perdernos nada de lo que pasa habitualmente en esa nuestra vida sin vacaciones, convirtiendo a la vacaciones en otra rutina que se salpica de viajes, playa, montaña, ciudades históricas, grandes comilonas, ruido, siesta y dulces tópicos con cerveza y pincho.

Hay siempre un gran anhelo depositado en esos supuestos días de desconexión y quizá el mejor momento de las futuras vacaciones es cuando las soñamos y nos imaginamos en esa playa, en ese trozo de arena, con los pies colgando desde un pico y el lago a nuestro lado, en aquel país tropical, en las calles de esa mágica ciudad, imaginando safaris, recorriendo desiertos entre dunas de arena blanca o en el lugar referente de nuestra infancia al que verano tras verano regresamos valientemente motivados por los bellos momentos que el tiempo se encarga de desfigurar en la forma que tiene de tratar los asuntos importantes. Porque las vacaciones, no cabe duda, son un asunto de máxima importancia y por eso se cuelan y perfilan a lo largo de estos días en muchas cabezas ansiosas de otro paisaje, de otro aroma y se van atropellando en los días que restan para el momento de la partida, que siempre creemos que es la puerta abierta hacia la felicidad de unos días de no hacer nada, de estar con la familia, con los amigos, pero también con nuestros pensamientos que siguen ajenos a la quietud, buscando en la risa el algoritmo perfecto a la ecuación de la vida que es algo así como la suma imperfecta de todas nuestras vacaciones.