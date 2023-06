Todo el mundo merece una segunda oportunidad, rectificar es de sabios, quien tiene boca se equivoca… La lista de refranes que invitan a despertar la empatía con quien no ha estado acertado en alguna ocasión es larga, pero ¿qué pasa cuando no se trata de un error puntual sino de una forma de actuar reiterativa? ¿Ha lugar la generosidad o es más conveniente rechazar y denunciar esa insistencia disfrazada de puntualidad?

En ocasiones, detrás de una aparente casualidad se esconde una auténtica causalidad. Nadie recurre permanentemente a unos argumentos que la primera vez resultaron machistas, homófobos, xenófobos y falaces si verdaderamente no cree en ellos. Nadie intenta separar su perfil profesional del personal para lanzar soflamas acerca de algo que considera falso en su fuero interno. Un traspié es entendible; un discurso continuado construido sobre el odio y la diferenciación, no.

Últimamente oímos con frecuencia que no es lo mismo ser político que representante institucional. No es lo mismo opinar desde fuera de una institución que ocupar un asiento dentro. No es lo mismo ganar que ganar con diferencia. Como cantaba Alejandro Sanz: no es lo mismo ser que estar, tampoco quedarse es igual que parar, no es lo mismo, será que ni somos, ni estamos, ni nos pensamos quedar.

Los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, pero sobre todo el adelanto de comicios nacionales, han provocado la reorientación de los planes de algunos que, lejos de matizarlos, suavizarlos o definirlos prefieren endurecerlos. Hay quienes borran su huella digital para esquivar la fiscalización de su trayectoria pública. Hay quienes tiran balones fuera de cuestiones polémicas que un día sí quisieron jugar. Cualquier excusa es buena para alejar el conflicto, al menos, hasta después del 23 de julio.

Afortunadamente, las palabras no siempre se las lleva el viento. Somos lo que decimos y lo que hacemos. Y en democracia tenemos lo que votamos. Mientras muchos enredan intencionadamente la realidad y retuercen conceptos lingüísticos para hacer ruido, en España las mujeres siguen siendo asesinadas por sus parejas y exparejas delante de sus hijos, los inmigrantes siguen muriendo en el mar sin recibir ayuda, y el mundo vive pendiente de la última hora de cinco millonarios metidos en un submarino camino a los restos del Titanic. Así que no, no es lo mismo entender un error ocasional que permitir proclamas que van en contra de los derechos humanos. Y si acaso decidimos respaldar esas alocuciones, luego no vale ni sorprenderse, ni arrepentirse, ni hacerse el digno.