Cuando la Justicia tarda, pero llega

Hoy se cumplen 22 años y 58 días del asesinato de Manuel Giménez Abad. Por aquel entonces era el presidente del PP en Aragón y ETA lo escogió como objetivo. Vigiló sus movimientos, trazó el plan para matarle y lo ejecutó. A sangre fría, el sello personal de la banda terrorista, y por la espalda. Tres disparos que acabaron con una vida pero rompieron otras muchas, entre ellas la de su hijo menor, que nunca imaginó que un domingo cualquiera acabaría convirtiéndose en su peor día.

La investigación policial ha sido larga y complicada, como todo lo relacionado con ETA. La identificación de los responsables, encontrarlos y detenerlos ha llevado años. Encontrar una pista, tirar del hilo, que conduzca a algún nombre, de ahí a un comando, llegar a Francia… El supuesto autor de los disparos es Mikel Carreras Sarobe, alias Ata, arrestado en 2010 en el país galo. A su compañera de comando, Miren Itxaso Zaldua, la detuvieron en 2020. Ambos están en prisión desde entonces. Durante años pareció que este asesinato formaría parte de los muchos que hay de la banda terrorista sin esclarecer, pero el minucioso, silencioso y concienciado trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Gendarmería, acabó dando frutos y sentando hoy en el banquillo a estos dos etarras para juzgarles por el asesinato del político aragonés.

Resulta difícil ponerse en la piel de una esposa, hijo, padre o madre que ha perdido de esta forma a su familiar. El dolor debe sebe ser infinito, inagotable, insuperable. Nadie les va a devolver al hombre de 53 años que aquel día se iba a La Romareda, pero ver juzgados y condenados a los que le mataron les proporcionará, al menos, una sensación de justicia. Les equilibrará la balanza que hace 22 años se inclinó estrepitosamente en el sentido contrario.

Saber que por fin se va a celebrar el juicio por el asesinato de Manuel Giménez Abad es confiar en la democracia y el Estado de derecho. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han dejado de trabajar ni aun cuando parecía que no existía ni un hilo del que tirar. ETA ha destrozado miles de familias y ha obligado a viudas y huérfanos a vivir una vida que jamás pensaron. Pero tan cierto como eso es también que ha desaparecido. Por eso aquel objetivo común que tuvimos de acabar con la banda terrorista deberíamos reconvertirlo en otro distinto y no menos importante: no resucitarla. Recordar la historia, respetar y ayudar a las víctimas, no utilizarlas y apartar el terrorismo del debate político. No se merecen revivir ni un segundo de la etapa que les tocó vivir. Démosla por acabada de verdad.