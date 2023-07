El asterisco de Wimbledon

Los amantes del tenis saben que en verano continúa la diversión. Desde finales de junio y principios de julio se disputa el campeonato de Wimbledon, el Grand Slam más antiguo y el tercero que se disputa de los cuatro que existen en el circuito mundial. Es, además, el único que se juega en césped como superficie y tiene un exclusivo y estricto código de vestimenta que data del siglo XIX.

Tan incuestionable resulta el prestigio de este torneo como la severidad con la que audita la imagen de los tenistas que participan. Hombres y mujeres deben ir de blanco. De arriba abajo. Sin excepción. André Agassi intentó sin éxito a finales de los años 80 relajar las normas para introducir algo de colorido, pero su boicot resultó infructuoso. Lo mismo le pasó a Roger Federer, que se vio obligado a cambiar sus zapatillas naranjas por resultar demasiado llamativas y salirse de la directriz de la organización. Otras jugadoras probaron a vestir ropa interior que no fuera blanca, pero igualmente tuvieron que retirarse al vestuario para quitársela.

Más allá de intenciones aisladas por modernizar un torneo arcaico y tradicional en cuanto a imagen se refiere, el paso del tiempo iba armando un empeño colectivo más profundo de las profesionales del tenis. Las mujeres empezaban a levantar la voz y mostrar su disconformidad por tener que jugar los partidos con ropa interior blanca teniendo el período. Denunciaban sentirse incómodas e, incluso, hubo quien confesó tomar la píldora para dejar de sangrar y así no tener que preocuparse por si manchaba las bragas en pleno partido y el público se daba cuenta. Estaba claro que a la presión de disputar un Grand Slam se sumaba el estrés de una situación personal fácilmente evitable. Se convirtió en un tema habitual en los vestuarios femeninos que acabó traspasando, afortunadamente, al debate público.

Finalmente, el milagro se ha producido este 2023. Wimbledon ha aceptado modificar su código de vestimenta y ha añadido un asterisco a su normativa. La organización establece una excepción para las jugadoras: pueden llevar ropa interior de color oscuro o medio, eso sí, siempre que no sea más larga que los pantalones cortos o la falda. Otra cuestión pendiente de resolverse, por cierto, la de la falda y su largura impuesta en muchos terrenos laborales a las mujeres. Aquellos que repiten una y otra vez que la igualdad ya existe y es un debate superado, qué opinarán al respecto. Imagino que dirán lo mismo que tantas otras veces: se trata de una decisión de una entidad privada, si no quieren que no jueguen, tienen libertad para disputar otros torneos… Gracias por permitirnos elegir el color de nuestras bragas. Seguimos.