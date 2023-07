Modernidad brutal

Estaba claro que iba a llegar un momento en que me sintiera mayor, que no entendería el éxito de las riñoneras o de la adoración por los bolsos de marca. Un inicio de campaña en un prostíbulo por Macarena Olona o el protagonismo de una empresa que utiliza la intimidación para desokupar pisos no era la movilización pensada para una sociedad moderna. La brutalidad como nueva bandera, la reivindicación de la barbarie que nos deshumaniza y retrocede a la aparición del Estado. La subversión de Lope de Vega tampoco la había percibido hasta este momento, la de Virginia Woolf era más esperable si les parece mal hasta Teresa de Jesús. Porque la bestialidad quiere borrar el espíritu crítico, casi hasta el espíritu diría. El culto al cuerpo como arma de dominación para solucionar los problemas de vivienda, para vaciar los instintos en otros cuerpos comprados y despojados de alma. Y no hay nada que quede fuera del alcance de la censura idiota, porque sí, es como dijo esta semana José María Lasalle, más imbecilidad que inquisición, ni los dibujos animados de Pixar se libran. Ya vivimos una revisión de los cuentos en una versión políticamente correcta, que solamente conseguía hacernos ver cómo el contexto histórico y social determina a los autores, e ir más allá era también un principio de imbecilidad.

Lo de ahora es mucho peor, es castrar el pensamiento libre, volver a los instintos primarios y someter a los demás. Vencer más que convencer, porque la persuasión de las campañas electorales se ha ido tornando cada vez más en arrasar al contrincante y celebrarlo como si fuera un torneo medieval. La espectacularización de la brutalidad que daba audiencia, los tontos útiles que salían para escandalizar y así subir el share, los programas basura que trataban las intimidades humanas como mercadeo en la plaza del pueblo, la cosificación de los cuerpos en discursos que normalizaban la prostitución o la compra de vientres de alquiler, todo bajo el prisma del rendimiento económico. Más beneficios que tapaban lo éticamente defendible, y ahora estos mismos que solo entienden del poder del dinero y del dominio se hacen cruces por la moralidad de todos. Por una moral que intentan imponer, mezcla de tradiciones, supersticiones y simplismos. El camino contrario a la ciencia, a la cultura, al humanismo que algunos evitan ver, aunque compartan paseo porque el fin justifica los medios. Esperemos que no sea demasiado tarde, y que la contrarreacción encuentre una respuesta contundente de la mayoría. No siempre el progreso es acumulativo, a veces nos encontramos con un cambio de paradigma, pero esto lo dijo Kuhn que era científico, y social para más inri.