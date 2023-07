Nos dirán que no es censura

Llegaron las cancelaciones que es la forma más segura para ejercer la censura. Da igual que se trate de un beso tímido entre dos mujeres o de una elegía sobre la libertad que siempre unos, los mismos, intentan arrebatar a los otros, minorías que una y otra vez deshacen nudos para avanzar entre tinieblas. Que Vox haga lo que está haciendo no sorprende en absoluto, está en su hoja de ruta para básicamente despreciar a las gentes de la cultura, a las mujeres, feministas que debiéramos ser todos, a los homosexuales, lesbianas, transexuales, inmigrantes… y todo ese colectivo que el franquismo persiguió, encarceló y torturó. Lo que sin embargo sí sorprende es la facilidad con la que el PP le está regalando carteras como cultura, educación o justicia, en las que todos sabemos que los daños serán irreparables. Y si es así es porque al Partido Popular, en un número importante de sus representantes, la cultura no les importa e incluso les molesta al haberles ocasionado en determinados momentos más de un disgusto y al haberla ninguneado con sus ausencias en premios como los Goya, que responden a una industria con adn español, pensamiento, decisión de propiciar conocimiento, diversión y un sinfín de recuerdos sin los que no seríamos quienes somos.

Pero todo eso poco importa y la censura se impondrá como una gran lona que precipita al silencio todo aquello que disgusta y se considera perverso y puede perturbar el orden que algunos quieren imponer a la mayoría de una España que no desea que se vuelva a culpabilizar a las mujeres, que no quiere que se desprecie la igualdad, ni se insulte a lo distinto y se haga de la cultura un marco de estado basado en fórmulas para adoctrinar muy cerca de los parámetros del Opus Dei. Es triste ver lo que ya está pasando y si bien en determinadas comunidades y ayuntamientos la censura será la lengua inquisitorial que todo lo acalla, queda un lugar para la esperanza el próximo 23J cuando la gente progresista salga mayoritariamente a votar, porque si hay que deshacer nudos de intolerancia lo haremos, pero votar es la mejor forma para defender derechos que son los de una sociedad que conjuntamente ha ido aprendiendo a respetarse, avanzar y ser sinceramente libres, lejos de esa otra libertad incendiada de represión y malos presagios. Que lo transgresor sea ahora votar a Vox me resulta incomprensible. Supongo que quienes lo hacen no saben que los que vienen a romper España son ellos, que buscan en el enfrentamiento y en la demonización de lo que ellos no son las razones de su triunfo, de sus políticas y de sus verdades construidas entre mentiras, que son los pilares de nuestra destrucción.