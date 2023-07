El debate del mérito

Escribir a pocas horas del debate decisivo, como también llamaron el debate a cuatro en Atresmedia en 2015 porque hay que levantar el interés de una campaña que sólo ha hecho que comenzar, es como comentar el partido sin que ruede el balón. No sé quién habrá salido victorioso, lo que sí es seguro es que no será definitivo porque el éxito o el fracaso de una campaña es multifactorial, y los últimos días son los más decisivos en la definición del voto. Nos quedan trece todavía hasta la votación, con dos comunidades autónomas por cerrar sus acuerdos de investidura, con una ola de calor que esperemos que no sea el detonante de los incendios forestales más temidos que podrían condicionar la campaña como la sequía influyó en las autonómicas y municipales. La inestabilidad internacional, las llegadas de inmigrantes a nuestra costa huyendo del horror o algún que otro asesinato machista más que toca por pura estadística pueden mover el voto emocional, del que tanto se habla, más que una rendición de cuentas tradicional. El debate es una parte más de esta suma de marcos de sensaciones que nos conformará la actitud.

Una vez que el recorrido de programas de entretenimiento se ha completado, de entrevistas con periodistas estrella y a las cabeceras más importantes, mediáticamente el debate marcará otro tiempo, consolidará la remontada o las opciones del cambio se mantendrán intactas. En época de ingeniería electoral, en la que se cuentan los posibles restos en según que tipo de circunscripciones, las posibles transferencias de votos de un partido a otro como si el ejercicio de este fuera una ciencia exacta, de repente la noche electoral aparecerán un millón de votos que nadie preveía y todo este ex ante dejará de tener sentido en el ex post. Tanto cálculo se olvida del libre albedrío que es difícil de categorizar y de algo fundamental, el olfato político que te hace entender las tendencias. Alberto Nuñez Feijóo, no sé si por poner la tirita antes de la herida se burlaba de las horas que Pedro Sánchez ha dedicado a preparar el debate, y que tanto estudio hubiera hecho imposible cumplir con los seis debates que el líder del PSOE proponía y el del PP rechazó, porque ¿para qué vas a arriesgar tanto? No creo que sea casualidad este manifiesto a la innecesariedad del trabajo previo, como no lo es aparecer en El Hormiguero con la americana arrugada, ni hablar de sus dificultades para aprender inglés, aunque se ha apuntado, pero no ha ido como tantos otros. Es la imagen de un hombre corriente frente a la de un jefe de gobierno con sus privilegios, es el pueblo contra la casta, copyright de Podemos. La de vueltas que da la vida, estimado Pablo.