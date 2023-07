No es un día cualquiera

Solo los humanos alimentan el odio; los animales no son tan crueles. Ellos matan para comer o protegerse, no por placer. El hombre es mucho más complicado, posee los instintos animales básicos además de las complejidades de la condición humana.

Los humanos somos buenos juzgándonos y torpes conociéndonos. Fuertes ante los débiles y maleables en manos poderosas. El ego, esa arma tan útil para la supervivencia pero tan perniciosa en sociedad en cantidades desmesuradas. El egoísmo, esa pandemia silenciosa que nos inoculan desde pequeños sin maldad y sin aparentes consecuencias, aunque acaba poniendo en peligro las relaciones sociales y la convivencia pacífica en muchos lugares.

Qué complicado ese momento en el que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. El relevo es algo más que la transición de una generación a otra; es transmisión, conexión y valor. Los valores no llegan por ciencia infusa ni por inspiración divina; se cultivan, se trabajan y se luchan, a fuerza de tortazos muchas veces. Y de tropiezos. No es cuestión de fe. Las pedradas de la vida hacen daño, pero si atizan donde más duele que es el alma, te curten y te enseñan. Tan importante es saber lo que quieres como lo que no quieres. No siempre hay futuro, sobre todo si nos conformamos, esperamos y solo vemos; tan importante es respirar como observar en la vida, y luego actuar. Si no hay acción no hay reacción; ni satisfacción, ni alegrías, ni penas, ni amor, ni odio. No hay contrarios y, aunque no lo creamos, está bien que existan porque hay que encontrarse con lo malo para saber que es posible hacer algo bueno. Y que merece la pena. Y que no hay recompensa sin esfuerzo. En ocasiones el mérito sirve para legitimar la desigualdad, aunque solo en las mentes que persiguen el éxito a toda costa, promueven el individualismo y disfrazan de progreso el retroceso. Aquellos que mas futuro prometen son, a menudo, los que más ganas tienen de echar la vista atrás.

La ausencia no es olvido, pero la nostalgia sí es un peligro. Tan grande como permitamos dejarla crecer. Si acaba ensombreciendo el presente ahogará el futuro. De lágrimas, de melancolía, de pérdidas. La intuición es la vida haciéndote espóiler; es eso que sabes pero no sabes cómo lo sabes. La mente humana vale para eso y para saber cuándo se advierten posibles amenazas, incluso irreversibles; o por lo menos duraderas, tanto que quizá sean los hijos de nuestros hijos los que vuelvan a vivir esta vida nuestra. Es la insoportable levedad del ser. Qué bien se vive en la ignorancia cuando ésta es elegida. Como la soledad. No como en la 13 Rue del Percebe, donde la diferencia y la simplicidad eran un tesoro.