La emoción de votar

Tengo una hija, que, aunque le queda mucho para votar. Me hace preguntas sobre por qué todo el mundo habla del 23J. Sólo ha conocido, con uso de razón, a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, y para la que la novedad es Vox. Mi madre que no solo conoció el franquismo sino la guerra, tiene las papeletas guardadas en casa y las revisa de vez en cuando, no porque crea que nadie la va a engañar sino porque no quiere equivocarse. Es parte de esa generación que piensa que igual el error está en ellos, que a lo mejor no están a la altura de las circunstancias, que depositaron sus esperanzas en nuestra generación y no sé si les hemos defraudado. Participar de lo público y en la defensa de la democracia como hicieron ellos, aprendiendo a convivir no sólo con quien pensaba distinto sino con los que fueron los enemigos, los de verdad, los que sólo existen en las guerras. Ella va a votar el domingo con entusiasmo porque es su momento de protagonismo, en que su opinión cuenta como la de cualquier otro, que nos iguala a todos y nos conforma como comunidad.

Arrastraré a mi hija a que me acompañe para que vea la ceremonia de la decisión, después de días oyendo y viendo a unos y otros, conociendo más los memes que las propuestas, como bien entenderán. Todo ese aparataje tiene un único fin, que el domingo estemos en el colegio electoral los vecinos de calle, las caras conocidas decidiendo quiénes queremos que nos gobiernen. Gracias a los ciudadanos que estarán en la mesa cumpliendo con su obligación cívica para con todos, a los empleados públicos movilizados en extremo para seguir siendo una de las mejores democracias en control y recuento de votos, y a los voluntarios de los partidos políticos que las protagonizan como si ellos se jugarán un escaño. Una sociedad en marcha, eso es lo que quiero que vea, respetuosa con las opiniones políticas, plural y nada lineal. Un país que contiene la tensión hasta el recuento, y aunque el final no se ajuste a tus deseos, entiende que a veces se gana y otras se pierde, como le repiten hasta el extremo en las competiciones deportivas. No hay otro día en que tantos decidamos tanto, en el que se aprecie con tanta claridad que la mayoría no se equivoca nunca. Mi madre pensará que algo han hecho mal los suyos para no ganar y mi hija si no salen elegidas sus preferencias echará la culpa a los contrarios. El proceso de madurez va de aceptar que los errores suelen ser siempre tuyos y los aciertos son colectivos. Ojalá en este cambio le acompañe el mejor gobierno posible para un tiempo totalmente nuevo, y un grupo de representantes políticos que siempre recuerden que están ahí en nuestro nombre.