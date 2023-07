Vacaciones para todos

Miren que cambian cosas con el paso del tiempo. La forma de trabajar, de comprar, de vivir… Ahora somos capaces de teletrabajar, probar nuevos horarios con jornada reducida, pedir comida a domicilio e incluso hacer la compra a distancia, pero siempre quedarán costumbres invariables, resquicios de terreno virgen y resistente al cambio: agosto, el mes vacacional por excelencia.

Sigue siendo el más caro para buscar hotel, apartamento, bungalow o billete de avión. Continúa constituyendo ese lapso de tiempo donde, vayas donde vayas, cualquier destino está masificado. Da igual. Nadie quiere quedarse en la ciudad, todos quieren huir al precio que sea.

Millones de personas no han esperado si quiera a mañana, al día 1. Ya se encuentran en el destino elegido. La operación especial de tráfico se puso en marcha el viernes en previsión de todos aquellos que necesitan poner pies en polvorosa y las maletas les arden junto a la puerta. Resignados, han pagado lo que sea por un habitáculo en la playa, cerca o lejos, por un billete de avión, dentro o fuera de España, o un crucero, atestado o no de familias, con las mismas ganas de escapar de la rutina. Si me apuran, lo de menos es el destino, lo fundamental es irse.

El objetivo de la fuga masiva no es otro que relajarse, dejar atrás el estrés y las rutinas. Exactamente lo mismo que han tenido que sufrir para preparar el ansiado descanso vacacional. Han tenido que mirar, comparar, consensuar y reservar destino; preparar las maletas de todo con la tensión de no dejarse nada, aunque pudieran comprarlo al llegar allí; y organizar la logística del viaje, especialmente si van con niños.

Cual rebaño de ovejas nos vamos, estamos y volvemos en las mismas fechas. Comemos y cenamos en los mismos sitios del paraíso al que creemos habernos ido y presumimos de experiencias únicas en lugares donde no queda hueco ni para la toalla. El capitalismo nos hace sentirnos privilegiados por ello porque ya saben lo que dicen: no todos se pueden ir en agosto de vacaciones.

Parece que este mes veraniego sigue teniendo cierto halo de excepcionalidad. Los que se van son pudientes y afortunados. Las redes sociales se llenarán de fotografías de pies en la arena, espaldas al atardecer, copiosas comidas y noches de derroche. Podrían ser las mismas instantáneas en marzo o junio, pero todo el mundo sabe que en agosto adquieren un estatus superior. No viene mal que las ciudades se vacíen para los que se quedan, tranquilos, sin problemas de aparcamiento ni de reservas para cenar. Aquel mes de agosto de asueto obligado para los obreros porque cerraban las fábricas es ahora el de los dichosos. Lo mismo pero distinto. Con otro matiz, queremos pensar.