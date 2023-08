Por Barbie

No he visto la película Barbie. Lo confieso. Mientras decido si verla en el cine o esperar a que llegue a la pequeña pantalla, escucho todo tipo de análisis. Controvertida, polémica, rompedora... me está generando muchísimo interés.

La rubia no me resulta desconocida. Tuve varias cuando era pequeña, aunque reconozco que era más de la Nancy. Me parecía más interesante por su variedad: cabello rizado o liso, castañas, rubias... Ella sí te permitía elegir con qué tipo de muñeca querías jugar. No sé en qué momento ni por qué la irrupción de la jovencita de plástico volcada en el rosa volvió loco al mercado. Unos decían que por el papel amable que otorgaba a la mujer norteamericana de la época, dedicada al cuidado de su familia; otros, por la libertad que representaba viviendo sola (a pesar de la presencia intermitente de Ken) y con poder adquisitivo suficiente como para viajar en un descapotable junto a su mascota. Independientemente de la razón, su éxito fue innegable. El paso del tiempo no solo no ha envejecido a Barbie, sino que la ha reinventado. Este filme, además, la catapulta hacia un nuevo protagonismo social. Vuelven a escucharse interpretaciones variadas. La de hombres horrorizados por su rol feminista, reivindicativo e incluso ridiculizador de ciertos comportamientos masculinos, hasta el de mujeres y un puñado de hombres encantados con la revisión vital de la adorada rubia. El efecto Barbie ha llegado a tal punto que adolescentes llevan a sus novios al cine para ver cómo encajan los mensajes de igualdad que lanzan la muñeca y sus amigas. Barbie, con el visto bueno de Mattel, sigue encaramada a sus tacones vistiendo trajes ajustados y fiel al rosa, pero recorriendo un nuevo camino: el del sarcasmo y el empoderamiento. Contrataca al patriarcado y a la supuesta superioridad atribuida al hombre a lo largo de la historia. Desafía los discursos paternalistas y las tradiciones que niegan a adaptarse a nuevas realidades. Y lo mejor es que lo hace desde su propia esencia de niña bien, guapa e ingenua. No es la primera vez, hace unos meses sacó a la venta la primera Barbie con síndrome de Down. La importancia de la inclusión, la representación y la divulgación también desde el ámbito de los juguetes. Por eso sorprende que a estas alturas de la película muchos se lleven las manos a la cabeza cuando ciertos iconos evolucionan. Curiosamente son los mismos que censuran un beso entre dos mujeres en una película de dibujos. Por ello hay que seguir aplaudiendo las apuestas valientes y arriesgadas de creadores que promueven un debate para erradicar estereotipos anticuados. Nada es inamovible y, si me apuran, estos virajes tan sonados aún tienen más fuerza.