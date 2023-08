Madrid, Madrid, Madrid

En México se piensa mucho en la cuna del requiebro y del chotis, o se pensaba mucho en 1950 cuando Lara se acordaba de los exiliados del franquismo y perdedores de la guerra civil. Ahora Aragón no solo piensa mucho en ti, sino que vive su futuro político esperando las decisiones que se adopten no sé si entre Lavapiés o Alcalá, o en la Gran Vía menos necesitada de alfombras de claveles que de acuerdos o pactos que consigan un gobierno para esta comunidad autónoma. Tanto desarrollo estatutario, tanto aragonesismo desde todas las filas políticas menos una, y aquí estamos pendientes por si los que no creen en los parlamentos autonómicos, pero los presiden, deciden apretar el botón verde de la viabilidad del ejecutivo aragonés.

Parece que no hay unanimidad de posiciones dentro del PP aragonés, y no saben cuánto me alegro que nuestra coyuntura no sea la de la Comunidad Valenciana, donde el pacto por libre generando un acuerdo rápido, que creyeron indoloro, fue el principio del desconcierto autonómico. No deja de ser paradójico que mientras a nivel estatal el próximo reto sea atraer a las fuerzas centrifugas a la gobernabilidad, el carácter centrípeto de Madrid no solo se lleve el foco de la información sino la recentralización de las decisiones de algunos partidos políticos que no entienden que sus líderes regionales están tan capacitados como ellos o más para decidir. Quién iba a pensar que la autodeterminación debería empezar en el interior mismo de los partidos.

Jorge Buxadé echaba en cara al PP su supuesto desconcierto por ansias de poder o por motivos ideológicos, quizá sea porque la política es la resolución de conflictos a través del uso del poder y siempre es ideología. Que la democracia es la representación de las demandas de todos en la suma de ideologías, distintas, y en la pluralidad está la gracia de convivir. Que no nos cuelen el pensamiento único como la herramienta más eficaz para la gestión. Algunos intentos hubo con la pandemia de señalar referentes internacionales autoritarios. El nivel de error disminuye cuando no hay una única voz, sino cuando hay que confrontar y rendir cuentas a la oposición.

Cuánto cuesta entender la diversidad por algunos, tanto territorial como ideológica o individual justo por los que dicen no querer colectivizar nada, mientras demandan la mayor agencia de colocación a nivel nacional y con un solo centro de decisión. Así que la tardanza que algunos verán como incapacidad, yo la miro con esperanza, a ver si cuando les den audiencia a los líderes aragoneses del PP en la negociación nacional arman la tremolina cuando lleguen o vuelvan de Madrid.