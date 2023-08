El resultado final de una votación que parecía incierta terminó en la elección de la presidenta del Congreso con una victoria de casi 40 escaños. Hay que mirar a los dos lados antes de cruzar la calle, nos enseñan desde pequeños, pero el recuerdo es acomodaticio, y repetimos siempre los mismos errores. Todo el foco puesto sobre la posición de Junts, esperando al alba la decisión tomada para saber si Puigdemont hacía presidenta a Armengol y en la votación salta la sorpresa cuando Vox decide votarse a sí mismo porque el PP no le ha cedido un asiento de los suyos en la Mesa.

De haberlo sabido, el PSOE y Sumar no hubieran necesitado de una negociación hasta última hora, pero la cosa es que, al saberlo el PP, al ser oficial el acuerdo de todos los partidos nacionalistas con el Gobierno en funciones, decidió que de perdidos al río y se quedaban con los cuatro puestos que proporcionalmente le correspondían. Tanto acuerdo autonómico no exento de sufrimiento, encarnado en la imagen de la presidenta extremeña para ahora, cuando llegan al juego de los mayores, el entendimiento se rompe. Los de Vox se han votado a sí mismos, al diputado Gil Lázaro que comenzó con Alianza Popular en 1982, siguió con el PP hasta 2016 y ahora milita en Vox. Es siempre el nombre que sale en las propuestas institucionales de la formación, más una vez que Espinosa de los Monteros ha abandonado el partido. Las dificultades de una investidura de Pedro Sánchez, cada vez más cercana, apoyada en los mismos que hoy han respaldado la nueva dirección del Congreso está más que analizada. Las cesiones o la figura del prófugo han ocupado tantas horas que nos olvidamos de mirar hacia el otro lado. Nada se debe dar por seguro desde la aparición de los nuevos partidos y desde el prendimiento del independentismo catalán. Cada vez esperamos una reacción previsible de un modo de negociar que ya no es el que era, incluso esperamos la adhesión con la no negociación, y eso ya no va a volver a ocurrir porque los partidos hacen valer su apoyo electoral y porque alternativamente todos los partidos con representación han sido decisivos en la gobernabilidad, y eso hace que demanden un trato correcto. Empieza un camino largo para la investidura de Sánchez, pero no menos complicado para Feijóo que preparará unas elecciones en Murcia, se presentará ante el Rey con estos escasos avales recogidos mientras toma conciencia de su probable situación como líder de la oposición, o ni siquiera eso porque la crisis de la derecha parece no tener fin. O igual, seguimos sin atender bien y se nos cuela otra convocatoria electoral, aunque a ninguno de los 178 de esta mañana les interesa.