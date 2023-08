Disfruten de las vacaciones, disfruten

Espero que estén disfrutando de las vacaciones, merecidas en todos los casos. Saboreando las paellas, la sangría, la comtessa y el gin tonic de la tarde. Disfrutando de la brisa del mar, del fresco del Pirineo y del moreno playa/montaña que, seguro, se estarán granjeando voluntaria o involuntariamente. Gozando de la anarquía de horarios y rutinas que solo en verano somos capaces de soportar. Respirando profundo, mirando al horizonte y pensando que trabajar duro el resto del año merece la pena.

Cojan aire, sí, porque la economía está empeñada en seguir apretándonos el cinturón. El Banco Central Europeo (BCE) sigue subiendo los tipos de interés y eso, en román paladino se traduce en algo muy simple: pagamos más por los créditos y la hipoteca si son de interés variable. No es algo nuevo que nos resulten más caros. Llevamos padeciendo un incremento considerable de los préstamos todo este último año. Según el organismo comunitario, la decisión responde a un objetivo claro, que es reducir la inflación. Se encuentra disparada desde hace meses y aumentar los tipos de interés es la mejor herramienta para frenarla.

Políticas macroeconómicas aparte, lo que está claro es que los ciudadanos de a pie siempre andamos con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Recesión, inflación, guerra, escasez de suministros... van adquiriendo formas distintas, pero sus efectos son calcados. Nos toca encender la calculadora y ahorrar. Y aún tendrán que hacerlo más quienes hayan pedido un préstamo para irse de vacaciones. Según el Banco de España, el pasado junio se pidieron un 7,9% más de créditos al consumo a corto plazo que en el mismo mes del año pasado y, según la Asociación de Usuarios Financieros, el 10% suele dedicarse a viajes. Así que, si extrapolamos esos datos a la realidad, más españoles han tirado de dinero prestado a intereses más elevados, para desconectar en verano.

No sé si se han movido mucho estos meses, pero la sensación es que había gente por todas partes. Y turistas, muchos. Los 40 grados de la Plaza del Pilar no han espantado a chinos, italianos, franceses o británicos. Paseaban sobre el cemento sin cara de agobio, aunque imagino que la procesión iría por dentro. También fuera, en zonas de montaña y playa, ha habido ajetreo. A días, con un ritmo anómalo, pero sí se notaba el movimiento. Algunos hosteleros me contaban que prefieren esperar a septiembre para hacer balance, pero que sí afirman ya que ha sido un verano raro porque están cambiando las costumbres y los días de mayor afluencia, algo que les ha vuelto locos para organizar el personal. No es por amargarles los últimos días de agosto, pero, por si acaso, aprovechen esta recta final.