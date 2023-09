Volver, pero menos

Hoy es el comienzo de todos los inicios, no se acaba nada como cuando terminamos el año, pero sí que empieza de nuevo la vida ordinaria. Volvemos después de menos días de vacaciones o menos viajados porque la inflación con la que nos fuimos y la que nos persigue a la vuelta ha hecho que el disfrute del «todo incluido» se haya empequeñecido. Este verano intermitente con formaciones de gobierno, pactos, elecciones anticipadas, y resacas políticas ha parecido volver a los clásicos en la última quincena de agosto, cuando antes ya casi descontaba como tal. Con menos dinero, menos aceite, menos ingenuidad para soportar algunos relatos, probablemente con menos entusiasmo para creer que podemos hacerlo mejor, comenzamos todos el curso.

No tenemos por delante, así a priori, un invierno con muchos alicientes, nadie espera ilusionado noviembre, pero llegará, así que recibámoslo de la mejor manera. Será un pecado de ilusa, pero sigo creyendo en el trabajo bien hecho, en el esfuerzo común para sacar adelante proyectos y en la fuerza de lo colectivo. Volvemos con los mismos problemas que dejamos, con una conversión del país a la marca blanca, al piso compartido, al ocio barato, con un aumento de los riesgos laborales, de los vitales si eres mujer, de la quiebra del equilibrio psicológico en una vida incierta. Y así llegados hasta este punto, mientras las formaciones políticas deciden quién se junta con quién, cuando por fin se rompe la mentira de las mayorías suficientes, y se acepta la necesidad continua de negociación y acuerdo estaría bien que no lo olvidáramos nosotros, los ciudadanos de a pie. Ser más no siempre te da la razón, mantenerte intransigente en tus principios tampoco porque el cuidado a lo minoritario, a los que piensan distinto, algún día te salvará a ti. Ahora que el tono bronco en lo público parece suavizarse, a excepción de los que aún no se han dado cuenta que de esto ya no se vive, estaría bien que todos pasáramos página de unos años que nos han llevado a extremos de crispación y señalamiento que se han producido estériles.

Estos somos, y ni la mejor de nuestras versiones veraniegas esconde la vida a la que nos enfrentamos. Volvemos a tener una oportunidad de recorrerla juntos, cada uno desde su posición, la coherencia es un valor que siempre cotiza pero que no debe excluir la posibilidad de avanzar con quienes piensan distinto. El mayor impulso para comenzar este tramo de nuevo es que lo hacemos acompañados, porque no tener ni con quién ni dónde quejarse nos haría más infelices. Si ya lo utilizáramos para rehacer y no sólo para reclamar, hasta el otoño se vería de otra manera.