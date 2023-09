Si hablásemos solo de lluvia

Andan las cosas revueltas y no solo meteorológicamente hablando, donde las lluvias torrenciales han puesto en pie de guerra a algunos municipios españoles. El tiempo se revuelve y luego se apacigua, es una constante cíclica que en las últimas décadas se desata más y más a causa de un cambio climático que anuncia un futuro de extremos sobrecogedores. Pero donde realmente el panorama anda revuelto es en lo político ante una investidura, la de Feijóo, que nació fallida, pero que el Partido Popular utiliza para rasgarse las vestiduras ante todo lo que presumiblemente está por venir y que nadie sabe si llegará o no y me refiero a la posible amnistía a determinados políticos catalanes, que al parecer permitiría la investidura de Sánchez.

Es cierto que Feijóo solo tenía un camino al saber desde el momento uno que no lograría la investidura y este era debilitar al hasta hoy presidente Sánchez en su intento de conseguir la presidencia del Gobierno, que pasa por escuchar a todos y sobre todo a aquellos que con su sí lo llevarían de nuevo hasta Moncloa y que son las gentes de Puigdemont, siempre en el ruido y ahora en una situación inmejorable para dibujar las cosas que pudieran pasar, pero que de momento nadie sabe si pasarán o tendremos que ir a una repetición electoral, donde los resultados siendo parecidos no serán para nada iguales y eso es algo que los de Puigdemont deberían analizar con atenta delicadeza y cabeza fría de resueltos estrategas. Porque si finalmente Pedro Sánchez no alcanza la investidura, cosa que pudiera suceder debido el jaleo alrededor de la posible amnistía si los de Junts no dan una tregua y rebajan sus exigencias, qué pasaría en unas nuevas elecciones. PP y Vox podrían ganar y eso es algo a lo que Feijóo y los suyos están jugando de forma calculada y con unos discursos que quebrantan la paz y hacen de Sánchez un monstruo cada día más ególatra y despiadado. ¿Y de suceder eso, qué harán entonces las gentes de Junts y de ERC? ¿Volver a convocar un referéndum sin valor alguno? ¿Volver a culpar a España de todos sus males? ¿Dejar que Barcelona arda y viva una vez más bajo el 155? La solución no es fácil, desde luego, pero si cada cual se construye solo en sus máximos será difícil el acuerdo y Vox ya lo anunció: «Si ellos llegan al Congreso, los tanques volverán a Barcelona», y una vez más en la memoria quedará una oportunidad perdida que se consumió ante exigencias de difícil encaje legal y peor aceptación social.