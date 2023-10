Y así madre no pregunta

Siete mujeres asesinadas en agosto, diez en el mes de septiembre y todas ellas son víctimas de la violencia de género que los hombres ejercen sobre las mujeres hasta asesinarlas. A estas 17 víctimas mortales hay que sumar 33 más para llegar a las 50 mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, muchas de ellas en sus propios domicilios y ante sus hijos.

La cifra de 50 mujeres asesinadas en lo que llevamos del año 2023 iguala a todos los asesinatos que se produjeron en 2022 y ese número es espeluznante y da miedo, porque a pesar de los intentos de los sucesivos gobiernos para conseguir invertir los datos, la realidad es contundente y nos indica que lejos de reducirse el número de víctimas por violencia machista aumenta de una forma exponencial y muy preocupante, porque esas 50 mujeres son solo la punta de un iceberg donde viven encarceladas en sus propias casas miles de mujeres que soportan la violencia machista a diario y que callan porque es preciso seguir viviendo y hacer como si las cosas no sucedieran para que los niños no sufran ni madre pregunte y así esperar sin ninguna esperanza.

Hay algo que no funciona y es fácil decir que no funciona cuando el número de mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023 asciende a 50, lo que quiere decir que en muchos casos no había denuncia previas y solo el entorno más cercano sabía de esa realidad que sigue acallándose por vergüenza y que desgraciadamente está muy arraigada en la sociedad y se resuelve de una forma tiránica por parte del hombre: «O mía o de nadie». Luego alguno de ellos se suicida, otros no, pero para cuando eso sucede ellas ya están muertas.

En septiembre, mes dramático por excelencia, ha sido asesinada una mujer cada tres días, lo que propiciará que el comité de crisis habilitado por el Gobierno se reúna, lo hace siempre que se superan los cinco asesinatos en un mes. Ardua tarea. El verano estaba siendo tan negro que a principios de septiembre ya se reunió ese mismo comité «para analizar todos los asesinatos de agosto y mejorar la respuesta para llegar siempre a tiempo», algo que se impregnó de sangre cuando septiembre terminó con el escalofriante dato de 10 mujeres asesinadas. Hay que seguir trabajando, mucho, y hacerlo de forma transversal, porque quizá la educación y la información ayuden a que la sociedad señale al maltratador antes de que sea un asesino y así entre todas protejamos a esa mujer que es madre, hija y si le dejan será abuela.