Cuando las cifras hablan

Ayer este mismo medio de comunicación publicaba la siguiente noticia: Más denuncias y víctimas de violencia de género que nunca; el último trimestre supera la barrera de las 50.000 mujeres y en el subtítulo añadía: «Los órganos judiciales dictaron 13.461 sentencias, de las que 11.269, el 83,72%, condenan al agresor». Y sin embargo, y a pesar de los datos, hay quienes niegan esta realidad dolorosa por la que en el año 2023 cincuenta y dos mujeres perdieron la vida al ser asesinadas por sus parejas o exparejas y en muchos de esos casos la extrema violencia se produjo ante la presencia de los hijos, que si ya cargaban con el trauma de ver cómo su padre aterrorizaba a su madre física y verbalmente, son sometidos a contemplar su muerte en directo, como si no tuvieran ya demasiadas heridas que difícilmente cicatrizarán.

Todo es susceptible de empeorar, siempre. Y ante estos datos hay quienes disparan con dardos de veneno manipulador y sostienen que algo se está haciendo muy mal en las políticas de igualdad cuando el número de víctimas aumenta año tras año, sin querer entender que lo que también aumenta son las denuncias y eso es gracias a todas esas políticas con las que muy poco a poco se ha conseguido que una mujer víctima de acoso y violencia no tenga miedo y considere que denunciar es prioritario, porque si no su caso no existirá, será un círculo hueco de vergüenza con la que ella caminará sola en medio de una sociedad que no supo protegerla y en la que ella no confía.

Queda un mundo por hacer y lo primero es reconocer y denunciar la existencia de la violencia de género de forma unánime por parte de todos los poderes públicos, partidos políticos y sociedad civil, ya que es una lacra resistente que nos ensucia e indudablemente nos divide y genera en los más jóvenes una doble moral, porque si unos dicen que sí y otros dicen que no, quizá entonces él, joven y adolescente, pueda situarse en ese escalón supervisor y dominador con todo lo que con ella tenga que ver y entonces vuelta a empezar y no hay descanso ni salvación y la muchacha va siendo mutilada en sus afectos, hasta aceptar que lo que hace él lo hace para salvarla de una maldición con la que ella ha nacido por ser mujer.

Hay un lema que se corea en las manifestaciones y dice: «Mi falda no es corta; tú educación sí». Y realmente de eso va la historia: de educación y respeto, algo de lo que andamos muy mal preparados y peor instruidos y así todo se termina por confundir y la mujer no es violentada por ser mujer, lo es vaya usted a saber por qué. Tristeza honda y sin futuro.