En nombre del amor no

En nombre del amor se realizan las acciones más bonitas y valientes: mudarse de ciudad, de trabajo, de casa, tener hijos, emprender y compartir nuevos proyectos... pero también se cometen las mayores atrocidades. Por amor se mata: a la pareja, al enemigo, al diferente... Uno se pregunta cómo alguien puede coger un sentimiento tan grande y piadoso, retorcerlo hasta el extremo e invocarlo para justificar una barbarie.

Comprobar día tras día lo que sucede en la franja de Gaza es darse cuenta, como en la mayoría de conflictos de este tipo, de la utilización de un mal entendido amor. El de aquellos que dicen sentir por un dios, por una tierra o por un pueblo, que les lleva a realizar los actos más injustos contra quienes también llevan en sus entrañas la misma fe. Israel masacra a sus hermanos palestinos como un marido mata a su mujer y a sus hijos, sin motivo, sin amor, sin sentido, entiéndase el símil. Cuando lo que ellos llaman amor se convierte en excusa aparece la amenaza, para con un mismo o hacia los demás. La lealtad hacia unos valores nunca puede acabar en dolor. Eso es otra cosa.

Además, quienes empuñan las armas, verbales o físicas, no se reconocen como malas personas o causantes de dolor. Se reivindican defensores, valientes y extraordinarios, de una causa en realidad tan etérea como inconsistente. Incluso se ven a sí mismos como honrosos impartidores de la justicia que un Estado, un sistema o la vida misma no ha sabido.

Resulta insoportable ver por más tiempo el sufrimiento de los palestinos ante la matanza que está perpetrando el ejército israelí. Padres que abrazan a sus hijos muertos, hermanos que buscan a familiares entre los restos de los edificios bombardeados, niños que gritan desde una soledad absoluta más desgarrados por el dolor de encontrarse perdidos que por la sangre y las heridas que les cubre el cuerpo. Y, mientras, a no demasiados kilómetros, hay quienes celebran la Navidad y el amor de ese mismo Dios, piden por los desfavorecidos y por la paz en el mundo. Los que tienen manjares sobre la mesa, duermen al abrigo de un buen fuego y portan valiosos ropajes y ornamentos. Los que predican, imparten dogma y se erigen en líderes de fe.

Amor e hipocresía, amor y religión, amor y poder ¿existe algo más peligroso? Más que amor desearía que estos días se propugnara el reparto de justicia y respeto a la vida, a los derechos humanos y a la igualdad. Al convencimiento de que el hombre es capaz de aprender y no repetir la historia. A la creencia de que solo escandaliza lo que no te afecta. A la esperanza de que la humanidad no solo es una cualidad innata sino que se practica.