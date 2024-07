Donde rozó la bala

A veces un disparo puede ser un punto de partida y no un punto final como cabría suponer y eso es un poco lo que le ha sucedido a Donald Trump, al que el atentado sufrido hace unos días ha dado una mayor credibilidad y una inusitada fuerza porque se siente el elegido, alguien al que ni las balas pueden derribar y al que, mucho tendrían que cambiar las cosas, le espera la Casa Blanca y un pueblo, el americano, que lo ha convertido en estos últimos días en héroe, recitando sus proclamas como si fueran versos de amor, proclamas que en muchas ocasiones no son más que verdades a medias o mentiras maquilladas con datos que las convierten en fuego arrojadizo y que serán el azote de los perdedores.

Hay en la sociedad americana una especie de complejo no resuelto y que tiene que ver con la facilidad de sus habitantes para acceder a un arma de fuego y sin mucho preámbulo encaramarse sobre una azotea y desde ahí tirotear contra un presidente o un candidato, la misma facilidad con la que un chaval entra en una escuela o en un centro comercial y pistola en mano dispara contra sus compañeros o contra sus vecinos, según cual sea el escenario. Y cuando sucede algo de esto surge el posterior debate sobre si América debiera controlar y legislar más sobre la posesión de armas de fuego por parte de sus habitantes en esa especie de complejo no resuelto, en el que abogan por la defensa personal cuando lo que realmente se provoca es el asesinato de muchos inocentes. En el caso del muchacho que disparó contra Donald Trump, atentado en el que él mismo fue abatido y en el que otro hombre perdió la vida, el arma pertenecía al padre del muchacho y me pregunto yo qué pasaría por la cabeza de un chaval de 20 años para querer quitarle la vida a un expresidente y ahora candidato y saber que en ese juego inmoral y delictivo alguien más puede perder la vida.

Tras el atentado sufrido por Donald Trump, sin embargo, este debate no se ha dado y no se ha dado porque parece que a nadie le interesa hablar de esas cosas que parecen menores, o que así lo son para los americanos, y porque esa bala, paradójicamente, dio al candidato una oportunidad que está sabiendo aprovechar con la dulzura que destila la víctima y la dureza enfundada tras un apósito en el lugar donde rozó la bala.

