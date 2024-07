La Eurocopa de la vergüenza ajena

No sé si el problema radica en la bravura del carácter español o en la nula inteligencia emocional colectiva que acaba por conducirnos a un precipicio, aunque el camino haya transcurrido sin sobresaltos. Lo que solemos hacer en este país después de alcanzar un éxito deportivo solo puede entenderse desde una estupidez natural, casual, sin mala intención. La cuestión es que no hay victoria tras la cual podamos estar completamente tranquilos y disfrutarla sin intuir que algo acabará empañando la gesta.

Ha ocurrido recientemente con el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso en el Mundial de fútbol femenino, los triunfos en atletismo de Ana Peleteiro y ahora tras la cuarta Eurocopa de la selección española.

Como siempre, todo iba bien hasta que se torció la cosa. Los insultos racistas a algunos jugadores de origen extranjero como Lamine Yamal, de madre guineana y padre marroquí, fueron diluyéndose a medida que sus goles encaminaban al equipo de Luis de la Fuente a lo más alto del fútbol europeo. El delantero de Esplugues de Llobregat, reconocido como el jugador más joven de la historia en disputar la final de un torneo internacional grande, fue cuestionado por sus raíces familiares a diferencia de otros compañeros como Le Normand, nacido en Francia y de padres galos, pero blanco y europeo. Acabó la Eurocopa, empezaron las celebraciones y cuando volvieron a pisar suelo español aparecieron los problemas.

Carvajal fue el primero en abrir la veda cuando tocó ir a la Moncloa a la tradicional recepción con el presidente del Gobierno. Ignorando su responsabilidad como uno de los capitanes del equipo, saludó a Pedro Sánchez sin mirarle a la cara y de malas maneras. Ni educación ni saber estar ni respeto a una de las mayores instituciones del Estado. En esa ocasión no se agarró a esa manida frase a la que recurren algunos futbolistas de esta selección de no mezclar política con deporte. Carvajal no ha ocultado nunca su simpatía por la ultraderecha. El relevo lo cogieron ya en el escenario montado en Cibeles sus compañeros Morata y Rodri al gritar en reiteradas ocasiones aquello de «Gibraltar español».

Se olvidaron, otra vez, aquello de mantener separados ideología y fútbol. Millones de personas dentro y fuera de nuestro país vieron el vergonzoso comportamiento de algunos jugadores más propios de una cena con amigos que de un acto público ante la afición. Esto hace pensar también en la idoneidad de dejar al azar una celebración deportiva que se retransmite por televisión después de un paseo en bus repleto de vasos con bebidas espirituosas. Alguien debería ir pensando en guionizarla.

Suscríbete para seguir leyendo