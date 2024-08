En estos días que los que estamos tan de moda los pueblos del Maestrazgo donde van a instalarse los parques eólicos les voy a explicar el problema que tenemos en Cantavieja y el que preocupa, y mucho, a todos los que aquí vivimos. Incluso a los vendepatrias, que es como se refieren a nosotros, los responsables municipales, los insignes personajes de las plataformas antieólicas y antitodo. Su preocupación son los aerogeneradores, el quebradero de cabeza de los que aquí vivimos es la sequía, la falta de agua y es que nos morimos de sed.

No tenemos agua, y sin agua no hay vida, para nadie.

Tenemos una capacidad de almacenaje de aproximadamente 7 millones de litros de agua tanto para consumo humano como ganadero. Nuestras reservas actuales rondan los 400.000 litros, llevamos semanas trayendo agua en camiones para los ganaderos y en 15 días será para consumo humano.

Los vecinos y vecinas están muy preocupados y asustados. Todos los días me preguntan: ¿cómo vamos? ¿qué tal el pozo nuevo?... Y les respondo: pues sale, pero no la suficiente. Todos están concienciados con el ahorro (bueno, todos, todos tampoco), y no les falta razón.

Si esto no cambia, y lleva poca marcha, el futuro va a ser preocupante en especial para el principal sector económico de nuestro pueblo: el ganadero.

Es increíble que Cantavieja esté en esta situación. Hemos sido ricos en agua siempre, con dos manantiales tremendos. Y ahora el Agua la Villa, seco y La Bujera, a un 10%.

Tampoco hemos abierto las piscinas. Sé que a mucha gente, en especial niños y jóvenes les ha dolido mucho pero nadie ha reclamado nada, todos lo entienden. Gracias por vuestra comprensión. Y para rematar se nos mueren los pinos. El Rebollar se está secando a toda velocidad y sentimos mucha pena y preocupación.

Tenemos motivos serios, muy serios para estar preocupados. Si esto no mejora y mucho, los que estos días se rasgan las vestiduras, los nos acusan de cometer no sé qué delito, que no se preocupen. Pronto tendrán el Maestrazgo como les gusta verlo cuando vienen de visita, de vez en cuando, claro; con paisajes pero sin paisanos.

