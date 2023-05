Ha sido Premio de las Letras Aragonesas en 2003, Medalla de Oro de Zaragoza en 2012 y desde hoy Aragonesa de Honor, ¿qué suponen para usted los reconocimientos que le llegan de su tierra?

La verdad es que son los que más agradeces porque son del lugar con el que estás vinculada desde la infancia y que representa esos primeros momentos de la vida, esos primeros afectos y descubrimientos. Que ahí te encuentres acogida y lo que implica el reconocimiento, sobre todo en la parte afectiva que es lo que valoras cada vez más en la vida, me hace sentirme muy agradecida. Además yo siempre he mantenido mi vínculo con Zaragoza desde que salí con la familia porque mi padre se trasladó por razones de trabajo a Madrid, y que tengamos esta correspondencia Zaragoza y yo es algo inusual, me resulta extraordinario.

Vivió en Zaragoza hasta los 14 años. ¿Qué recuerdos guarda de su infancia y adolescencia en la ciudad?

No es un recuerdo concreto sino que es mi vida ligada a una cotidianeidad: mirar a la calle desde el piso de la calle Sanclemente, bajar a ver a mi abuela y a mis primos... El colegio es importantísimo, porque eran ocho horas cada día de lunes a sábado. El vínculo que tengo con mis amigas del colegio es fuertísimo y además lo hemos mantenido y ha evolucionado a amistades actuales. En Zaragoza están los comienzos de mi vida, pero no es tanto algo concreto como una sensación muy invasora, muy general y muy potente.

¿Le han influido estos orígenes en su pasión por las letras?

Es que todos los orígenes marcan, te haces en esos primeros años. Luego la vida te hace enfrentarte a circunstancias muy distintas pero el carácter está ya muy marcado a los 14 años. Yo creo que lo que era cuando me fui de Zaragoza en gran medida es lo que me ha hecho ser lo que soy. Por eso me siento a gusto volviendo, y por eso habiendo mantenido el vínculo, ya no me produce un extrañamiento. Si yo no hubiera vuelto a Zaragoza desde los 14 años ahora me produciría una sensación abismal, pero he ido yendo y todo lo que es ahora Zaragoza, una ciudad actual y muy viva, lo he ido viendo poco a poco. Eso hace que cada vez que vuelva experimente esa alegría de reconocer mi pasado, pero también la evolución que ha ido experimentando la ciudad.

Con apenas 20 años, a finales de los 60, se marchó a estudiar al extranjero, primero a Noruega y más tarde a California. ¿Cómo le marcó aquella época?

El gran salto para mí fue ir a Madrid, una ciudad nueva, más grande. Todavía flotaba en el aire esa idea de la ciudad de provincia frente a la capital, que creo que hoy está ya muy superada, todas las ciudades son capitales y nada está cerrado como antes. Madrid me impresionó, a la ciudad me fui haciendo poco a poco pero el ambiente más íntimo: de amistades, de colegio..., me costó muchísimo, porque la integración son los afectos. No tenía tanta familia como en Zaragoza, que toda la familia de mi padre estaba ahí y convivíamos todos en el mismo edificio. Era una sensación de que era un mundo muy desconocido y a la vez muy interesante, porque a esa edad lo desconocido atrae, y también como de desamparo, porque ya no tenías tus referencias. Luego ya fue distinto. La juventud, me casé, me fui a Noruega, a Estados Unidos... son otro tipo de cambios.

¿Y cómo fue dar el salto de una España en blanco y negro a ese otro mundo multicolor?

Multicolor Noruega no era porque también era un país en blanco y negro, blanco de la nieve y negro de la noche. Mi experiencia en Noruega fue durísima. Aunque le tengo mucho cariño, era un país pobre en ese momento, era el 68 y todavía no había habido el 'boom' del petróleo. Era un país muy duro para vivir en invierno unos estudiantes de 22 años que cumplí yo en Noruega recién casada. Multicolor, California. Fue una maravilla, un paréntesis de esos que tienes en la vida que dices: ‘qué suerte tuve, qué bien lo pasé’. Ahí nació además mi primer hijo. Tengo un recuerdo de que se me abrieron otras ventanas al mundo, desde luego.