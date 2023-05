La Ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, no ha querido perderse la gala delos Aragoneses del Año, organizada por Prensa Ibérica y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Alegría ha sido la elegida para entregar el premio Valores Humanos, que en esta edición número XXIX ha recaído en la Universidad de la experiencia. El director de esta institución, Ángel Luis Monge, ha sido el encargado de recoger el galardón. «Es uno de los proyectos más importantes y preciosos de la comunidad», ha valorado Alegría sobre la Universidad de la Experiencia, a la que se ha referido como «una oportunidad para que todos aquellos que no pudieron formarse puedan acceder a esa formación superior».

«Aragón es un claro ejemplo de hacer las cosas muy bien», ha asegurado Alegría, que ha mantenido que la comunidad es «un ejemplo para todo el territorio español».

Hablando desde «la humildad y el orgullo aragonés», la ministra ha defendido que Aragón ha sido construido «sin ningún regalo y con el trabajo de muchas generaciones». Un esfuerzo que no olvida «la historia de una comunidad que ha estado salpimentada por elementos muy complejos», pero que han sido superados y que, para la propia Alegría, han derivado en una comunidad «moderna, pujante y acogedora, con un potencial de desarrollo muy reconocible».

La distancia con la que observa Alegría, desde el ministerio en Madrid, le permite considerar que los aragoneses son vistos «con mucho respeto y con mucho cariño».

Esos kilómetros que separan Madrid de La Zaida, pueblo de la ministra, no le liman el cariño por el territorio: «Siempre que puedo doy a conocer mi pueblo y cada vez que la agenda me lo permite me acerco a Zaragoza».

Consciente de la situación electoral que atraviesa todo el país, Alegría ha sido preguntada por el futuro de la comunidad. «No puedo ser neutral», ha bromeado la titular de Educación, al ser referida al duelo que, presumiblemente, mantendrán el líder del PSOE en la comunidad y presidente de Aragón, Javier Lambán, con el presidente popular en la región, Jorge Azcón. «No es una noche para hablar de política y esperaremos a que el 28 de mayo los aragoneses decidan quiénes son sus representantes».