Natalia Chueca confía en que Zaragoza acoja el Mundial "y otras competiciones"

Con su habitual simpatía y su eterna sonrisa, Natalia Chueca asistió a la gala de Aragoneses del Año y lo hizo por primera vez como alcaldesa de la Zaragoza. Como no podía ser de otra manera, la regidora tuvo muy presente el nuevo estadio de La Romareda. No podía ser de otro modo porque el presentador y periodista Jorge Heras no desaprovechó la ocasión para preguntarle por el futuro estadio, que espera acoger el Mundial de Fútbol de 2030. «Confío en que así sea, porque estamos acelerando la construcción del campo» para que Zaragoza tenga un estadio «a la altura de la cuarta ciudad de España», declaró la regidora que, confesó, no solo aspira a que la capital sea escenario del mundial, sino que también tiene previsto que la nueva Romareda acoja «otras competiciones que ahora no podemos».

Ante el confesado deseo de la alcaldesa por llegar a tiempo al Mundial, el presentador le preguntó por el futuro del equipo. ¿Y el Zaragoza en Primera? «Eso ya no depende del ayuntamiento», contestó resuelta; pero sí señaló que «el Zaragoza es un club de Primera» y tener al equipo en Segunda División supone que «la proyección de la ciudad sea inferior».

Durante la gala, la alcaldesa zaragozana logró arrancar una carcajada al público cuando dijo que estaba «muy orgullosa de este Gobierno», cuando en realidad quería referirse al Auditorio de Zaragoza, que acogió la gala de EL PERIÓDICO, en su también 30 aniversario.

«Es un lujo la calidad del Auditorio y la calidad de los conciertos», celebró para después hacer hincapié en el «gran esfuerzo hecho este año para que vengan a actuar los mejores de todo el mundo».

Preguntada por dónde se veía en 2030, prefirió no dar muchos detalles porque, dijo, «mi vida cambia mucho cada poco tiempo». Eso sí, subrayó que si algo tiene claro es que quiere «seguir trabajando por la ciudad» para conseguir que sea climáticamente neutra. Uno de sus grandes compromisos electorales.