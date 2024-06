Oboria Digital recibe el Aragonés del Año en la categoría Ciencia y Tecnología

La empresa Oboria Digital se ha alzado con el premio Aragonés del Año en la categoría Ciencia y Tecnología. Miguel Fontgivell, director de la empresa, ha subido al escenario para recoger la merecida distinción de la mano de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica.

“Yo creo que nunca he estado tan nervioso y eso que en 2020 estuve en un avión que se incendió el motor. Me toca hablar delante de comunicadores y oradores y yo me dedico a hacer algoritmos, me gustaría veros en la situación inversa. Gracias a Prensa Ibérica, al Periódico de Aragón y también gracias a los lectores que nos han seleccionado", dijo Miguel Fontgivell tras recibir el galardón.

"Es un premio que por el nombre que tiene yo que me he sentido muy orgulloso de esta tierra y a veces es complicado trabajar aquí. Este premio es del equipo, somos muchas personas y las empresas son personas, el premio es de todos. Más allá de eso quiero dar las gracias a mi familia, que como todos los que trabajáis sabéis los sacrificios que hay que hacer en el día a día, aguantan mis manías y mis ausencias. Sobre todo reconocer a mi equipo que son unos grandes merecedores de este premio”, agregó.

En imágenes | Los mejores momentos de la gala de Aragoneses del Año 2024

El 29 de septiembre de 2023 se abrió en Las Vegas la MSG Sphere o Cúpula de las Vegas, un enorme estadio que se inauguró con el concierto de U2. El edificio, que tiene forma de cúpula y capacidad para más de 17.000 personas, fue diseñado y creado por Oboria Digital, una empresa de capital 100% aragonés con sede en Zaragoza.

La estructura cuenta con 81.300 metros cuadrados de superficie exterior, de los cuales 54.000 están equipados con luces leds. Para lograrlo, la empresa tuvo que desarrollar herramientas específicas, ya que adaptar estas luces a una estructura con forma esfera resulta más complejo que hacerlo para una con forma plana. Todo ello la ha convertido en la mayor superficie de vídeo del mundo formada con estos emisores de luz. The Sphere cuenta también con las pantallas de alta definición más grandes del mundo, con una resolución de 128K, lo que supera en 32 veces a la de los televisores convencionales.

Debido a sus dimensiones, The Sphere ha pasado a ser el edificio esférico más grande de la tierra. El reciente edificio ha superado al Avicii Arena, un estadio cubierto y esférico situado en Estocolmo (Suecia).

Para elaborar el proyecto de la MSG Sphere, la empresa Vuvari Global se dividió en dos compañías: Oboria Digital y la sede europea de Saco Technologies. Así nace, en 2015, la marca aragonesa que desde entonces se dedica a crear de herramientas de diseño avanzado para arquitectura, ingeniería y construcción a través de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial y el diseño BIM (simulaciones digitales).

Y lo hacen desde Zaragoza. "Cuando el 99% de tu negocio está fuera, supone un gran esfuerzo", explica Miguel Fontgivell, el director de la empresa. Por ello, la nominación al Premio Aragoneses del Año supone una valoración de todo este trabajo, y Fontgivell expresa sus sensaciones: "Es muy bonito porque casi todo el trabajo que hacemos es de cara al exterior y, a pesar de eso, siempre hemos hecho el esfuerzo de trabajar desde Zaragoza. Es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho desde aquí".

En imágenes | Búscate en el photocall de la gala de los Aragoneses del Año 2024

Crecer con medida

Tras el éxito rotundo de The Sphere, a Oboria Digital no le falta trabajo. La gran repercusión mediática que ha tenido el estadio ha llevado a que "se abran muchas puertas", relata Fontgivell. Sin embargo, todavía se trata de una compañía pequeña y, como explica, no tienen capacidad para dar respuesta a todas las propuestas recibidas en los últimos meses.

Aunque están en un momento de gran progreso, Fontgivell especifica que cuidan cada paso: "No queremos crecer sin medida. Tenemos un modelo de negocio muy basado en las personas y en el talento de la gente que compone la empresa, y no nos sentimos cómodos escalando sin control".

La compañía aragonesa se encuentra en un momento de reflexión y análisis para decidir sus siguientes pasos. Por ejemplo, desde Oboria Digital valoran una posible salida al extranjero, "establecer alguna base fuera de España", cuenta Fontgivell. El foco principal de la empresa no está puesto en el país: "Con tener un par de proyectos en España, nosotros nos sentimos felices", cuenta el director.

Fontgivell, fundador de la empresa, ha realizado otros grandes diseños de arquitectura digital junto a su equipo, como las fachadas digitales del Burj Khalifa, un edificio situado en Dubái que es considerado el más alto del mundo.