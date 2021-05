El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, califica de “discriminatoria con los equipos aragoneses” la decisión del Ejecutivo central de permitir la apertura de estadios de fútbol y canchas de equipos ACB solo a determinadas comunidades. Murcia, Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana son las únicas que podrán reabrir los campos para el público debido a su mejor situación epidemiológica (en fase 1), mientras que la mayoría de comunidades, incluida Aragón que está en fase 3, mantendrán el candado en las puertas de sus estadios. “El Departamento de Deporte respalda que el público vuelva a los estadios. De hecho, en Aragón se recuperó la competición en febrero y se ha demostrado que no se han producido afecciones y se ha favorecido la presencia de público, siempre de acuerdo con Sanidad y la situación epidemiológica”, exponen fuentes de la Administración autonómica, que entienden que la decisión anunciada el miércoles por el ministro ”resulta discriminatoria con los equipos aragoneses” y expone que “lo ideal sería extender esta medida a todas las comunidades, lo cual supondría también una mejora de la situación sanitaria”.

Tampoco la entienden los dos clubs aragoneses de la élite. Más allá de la postura común que LaLiga podría transmitir en las próximas horas, el Huesca remarcó a este diario su postura en defensa de la apertura de los estadios al público. “Queremos que sea cuanto antes y es razonable que de manera progresiva como está sucediendo en todos los sectores sociales y queremos que sea todos a la vez”, subrayó José Antonio Martín Otín, Petón, consejero de la entidad oscense.

El Real Zaragoza, por su parte, expuso su postura a través del entrenador del primer equipo, Juan Ignacio Martínez (JIM), que mostró su rechazo a la medida adoptada. "Eso de que en Castellón sí y en otros no, si se abre la puerta tiene que hacerse para todos los equipos, porque las cosas tienen que tener esa sensatez, no puedes hacer cosas ilógicas y menos con lo que nos estamos jugando todos los equipos", advirtió el entrenador, que, en líneas generales, valora el regreso de los seguidores. "La verdad es que es una noticia muy buena que la afición del Zaragoza la estaba deseando como todas las aficiones, estamos encantado de que así sea, que vuelva el público, pero me voy a quedar con la frase del jefe de la patronal de los clubs, que ha dicho que es una incoherencia".

Pocas horas antes del anuncio del ministro, el Real Zaragoza anunció que había solicitado a la DGA “mediación y colaboración” para convencer al Estado de la apertura de La Romareda en los dos últimos partidos de Liga que han de celebrarse en el estadio municipal (ante Castellón y Leganés).

La decisión del Estado beneficia a rivales directos de los dos equipos aragoneses en su pugna por mantenerse en Primera y Segunda, respectivamente. Así, el duelo que medirá al Castellón, rival directo del Zaragoza, con la Ponferradina, que dará comienzo este sábado a las 16.00 en el estadio Castalia, se convertirá en el primer encuentro de fútbol profesional con público en España desde el inicio de la pandemia de la covid-19, ya que desde junio de 2020 todos los partidos se han disputado sin aficionados. El Cartagena también ha confirmado que abrirá la puerta en el encuentro del martes frente al Almería.

En el seno del Casademont Zaragoza, sin embargo, la apertura selectiva de algunas canchas ha sido acogida con satisfacción más allá de que el pabellón Príncipe no figure entre los recintos que volverán a contar con aficionados. La entidad, en todo caso, considera que la decisión del Gobierno es muy positiva, sobre todo, de cara a la próxima temporada, cuando se confía que la apertura sea más generalizada y con la mayor cantidad posible de seguidores.

Tampoco se concede especial relevancia al hecho de que el UCAM Murcia, rival del Casademont en la última jornada, sí vaya a contar con el respaldo de parte de su masa social y, de hecho, los propios jugadores ya dejaron claro, en la previa del primer partido de la final 8 en Rusia, que preferían jugar con público en contra que en un pabellón vacío. El resultado final ante el Nizhny, el anfitrión de la fase final y al que los aragoneses eliminaron en cuartos, les daría la razón.

De este modo, el club se muestra satisfecho con la medida adoptada desde el Gobierno central, sobre todo, porque pone fin a lo que se consideraba un agravio comparativo con otros espectáculos como el teatro o conciertos, donde sí se viene permitiendo la afluencia de espectadores. En este sentido, el Casademont se muestra convencido de que el comportamiento de los aficionados en los pabellones será modélico.