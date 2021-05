Acabó con molestias en el isquiotibial Adrián González en el partido ante el Espanyol, en el que fue relevado en el minuto 66 por James y el centrocampista madrileño, tras estar entre algodones toda la semana, como también Eguaras, Vigaray o Bermejo, no ha entrado finalmente en la lista de 23 convocados para el partido de este sábado en Las Palmas. El jugador, que llevaba seis choques consecutivos en el once tras debutar en el mismo en Fuenlabrada, anotando goles decisivos ante el Lugo o el Almería y jugando como enlace con la delantera, se ha retirado en la parte final de la sesión de este viernes al notar molestias en el isquiotibial derecho y JIM ha decidido no incluirlo en el viaje. Ahora, se le hará una resonancia a lo largo de este fin de semana y se confía en que solo sea una contractura. Si fuera una rotura, se perdería lo que resta de temporada.

La cercanía de los duelos ante el Castellón, el próximo jueves, y el Mallorca, el lunes 24, convierte en seria duda al futbolista para esas citas. Adrián, que vivió una primera vuelta terrible con las lesiones, con dos consecutivas en el cuádriceps derecho, antes de jugar en Butarque ante el Leganés y tras reaparecer frente al Rayo, tuvo que esperar mucho tiempo su oportunidad como titular, pero se había hecho un hueco indiscutible para JIM, aportando experiencia y llegada en los últimos encuentros, aunque no estará como mínimo ante Las Palmas.

En la lista de 23 convocados es novedad también el regreso del central del filial Javi Hernández, mientras que el Toro ya entró a última hora en el partido ante el Espanyol, aunque no jugó, tras estar de baja frente al Lugo y el Sporting por un fuerte golpe en el talón derecho. Álex Alegría, confinado por un contacto estrecho hasta el 18 y que ya se perdió el partido ante el Espanyol, y Javi Ros y Atienza, en el tramo final de las rehabilitaciones de sus lesiones y que ya trabajan parcialmente con el grupo, son también baja para este choque.

La lista de 23 convocados para el duelo ante Las Palmas la componen Cristian Álvarez, Álvaro Ratón, Guillermo Acín, Carlos Vigaray, Jair Amador, Mathieu Peybernes, Álvaro Tejero, Alejandro Francés, Juanjo Narváez, Haris Vuckic, Luca Zanimacchia, James Igbekeme, Gabriel Fernández, Pep Chavarria, Iñigo Eguaras, Carlos Nieto, Alberto Zapater, Sergio Bermejo, Gaizka Larrazabal, Francho Serrano, Juanma Sanabria, Iván Azón y Javi Hernández. La expedición viaja este sábado por la mañana en un chárter que parte del aeropuerto de Zaragoza a las 10.00 horas y regresará tras el partido en el estadio de Gran Canaria, llegando en la madrugada del domingo.