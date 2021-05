El tesoro de la permanencia aguarda este sábado al Real Zaragoza en Gran Canaria (21.00 horas. Gol y Aragón TV), en un estadio donde hace casi seis años dilapidó sus opciones de subir a Primera en una oportunidad que hubiera cambiado mucho el devenir de la historia reciente tiene la ocasión de dejar vista para sentencia la salvación, la continuidad en Segunda, firmando una meta que se tornó muy negra en la primera vuelta. Un triunfo ante Las Palmas, que ya ha cumplido su objetivo y que mira más en clave de futuro, con la continuidad de Pepe Mel como primera decisión a tomar, que de presente, dejaría al Zaragoza en la antesala virtual de su objetivo, pendiente de 3 jornadas más para sellarlo de forma matemática.

Juan Ignacio Martínez, artífice de una conquista que está cerca de lograr y que refleja 31 puntos en 20 jornadas, llega a la isla en su peor momento en los resultados, con una derrota y tres empates consecutivos, aunque dos de ellos valiosos, ante el Sporting y el Espanyol, y otro agónico en Lugo. El Zaragoza tiene tres puntos de renta con el descenso, en una jornada en la que rivales directos, como el Logroñés, que marca el descenso, visita al Leganés y el Alcorcón lo hace al Mallorca. Ganar, con otros dos partidos en nueve días, con la visita del Castellón en un duelo directísimo y el viaje a Mallorca, en un Son Moix con público, supondrá dar un paso de gigante en la meta, definitivo en la práctica tras una semana marcada por el desigual regreso de la afición a los estadios, en el que el Zaragoza no se va a ver beneficiado, y sí enemigos directos como el Castellón, el Lugo o el Cartagena en este tramo final de Liga.

Con todo, el equipo de JIM debe centrarse en culminar la faena y hacerlo cuanto antes, de ahí la importancia de los tres puntos en Las Palmas, para no convertir el partido ante el Castellón en un choque de infarto, o los dos que quedarían después, ante el Mallorca y el Leganés. El Zaragoza, tan flojo en este curso fuera de casa, con solo 13 puntos en 19 citas, visita al quinto mejor local, un Las Palmas muy potente arriba, donde cuenta con la baja de Rober, pero tiene el talento y la pegada de Araujo, Jesé, Pejiño, Kirian, Mujica, Edu Espiau, o el fútbol de Sergio Ruiz, pero más flojo atrás y que llega con los deberes hechos en una irregular temporada de los de Pepe Mel, que ha aumentado el desapego de la afición amarilla hacia su equipo mucho más de lo que lo hace el no poder acudir a los estadios por el momento.

Adrián, un cambio obligado

Habrá que ver cómo afronta el duelo el rival, en qué nivel de intensidad, porque fútbol y gol posee de sobra para poner en problemas a un Zaragoza donde JIM tocará poco el once que sumó el punto ante el Espanyol, aunque está obligado por la baja de última hora de Adrián, lesionado en el isquiotibial. El Toro ya está más recuperado de su talón y hubo jugadores en ese partido ante el cuadro catalán (Vigaray, Eguaras, Narváez, Bermejo...) que acabaron con golpes o molestias, aunque el paso de la semana los ha minimizado, por lo que el técnico tiene donde elegir. Francés, que llegó muy justo al último encuentro, puede retornar a la zaga por Jair y quizá Francho también lo haga a la medular, en lugar de Eguaras, y hasta es posible que el técnico meta más intensidad en el medio con Sanabria o James. Eso sí, las rotaciones es más factible que se den ante Castellón o Mallorca.

Arriba, apunta a seguir Iván Azón y Juanjo Narváez vuelve a Las Palmas en su peor sequía. Lo cierto es que el Zaragoza con solo 28 goles y 370 minutos sin marcar en jugada va a la guerra con pistolas de madera, pero tiene la consistencia suficiente para ir sumando. Lo ha hecho pasito a pasito y puntito a puntito en las últimas semanas. Ahora, es el momento de lograr una victoria que sería más que un tesoro en la isla.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Lemos, Eric Curbelo, Cardona, Ale Díaz; Sergio Ruiz, Fabio, Pejiño, Clemente; Araujo y Jesé.

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray, Peybernes, Francés, Nieto; Zapater, Francho, Sanabria, Juanjo Narváez; Bermejo e Iván Azón.

Árbitro: Gálvez Rascón (Comité de Madrid).

Estadio: Gran Canaria. 21.00 horas