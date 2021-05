Juan Ignacio Martínez se mostró satisfecho después de la victoria por el trabajo en grupo que hizo el Real Zaragoza en Las Palmas. Incidió precisamente en eso, en que el equipo ganó gracias a un esfuerzo grupal y que esto se vio reflejado, por ejemplo, en que los goleadores se estrenaron en esta faceta con el conjunto aragonés. Marcaron los menos habituales.

El preparador aseguró que con estos tres puntos han «hecho buenos los empates» y que «romper la barrera de varios partidos sin ganar» también era crucial. Además, apostilló que el cuadro zaragozano tiene todavía más mérito por haber ganado al rival que tenía en frente: «No me canso de elogiar a Las Palmas, es un equipo muy trabajado, juega bien al fútbol y tiene grandes jugadores», describió. «Eso nos ha hecho pasarlo mal en algunos momentos del partido», confesó el técnico pero añadió que sus jugadores supieron «neutralizar su juego interior».

«El elogio es hacia el grupo colectivo porque el Real Zaragoza ha competido a un nivel muy alto», insistió el entrenador. Resaltó, pro ejemplo, el hecho de haber dejado la portería a cero. Explicó que desde ese punto el equipo «crece» y después se crean«ocasiones de gol». Contra Las Palmas una fue un penalti, que le hicieron a Zanimachia y él mismo lanzó. La otra un cabezazo de Sanabria. «El rival te somete en posesión y hay que saber salir en esos contraataques», afirmó también el míster.

JIM aseguró que esta victoria es «un paso muy bueno» porque «todas las semanas la parte de abajo se comprime». «Hay mucha tensión, llevamos muchas semanas allí sin despegarnos», relató el entrenador sobre esas últimas posiciones de la tabla, que están muy apretadas y de las que todavía no se ha separado definitivamente el equipo. «Entiendo el dolor que tiene la afición porque yo también lo estoy pasando fatal», comentó. Ahora, piensa que tienen«un partido trascendental el jueves contra el Castellón, equipo de nuestra Liga». «Ahí podemos consolidarnos», apuntó el alicantino.

Sobre los goles, y también sobre los que no se metieron, también habló. Dio valor a que se incorporen a los goleadores «jugadores que no habían marcado». Por su parte, comentó que «Íñigo lanza bien los penaltis» a pesar de que lo fallase. Por último, el técnico tuvo un mensaje acerca de las medidas sanitarias que no permiten público en La Romareda: «Sería una injusticia que no se abra el jueves», aseveró y llamó a la «coherencia» y a la «sensatez» para poder «meter público y disfrutar de ellos», concluyó.