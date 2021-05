La salvación del Real Zaragoza está prácticamente garantizada. La victoria lograda el pasado sábado por el equipo aragonés en Las Palmas y la derrota de la inmensa mayoría de los perseguidores de los de JIM han despejado el panorama de forma casi definitiva para una escuadra que, incluso, podría estar matemáticamente salvada antes de jugar el jueves contra el Castellón. Para que sea así ha de darse una sola circunstancia: la derrota de Lugo, Sabadell y Logroñés en sus respectivos enfrentamientos ante Albacete, Alcorcón y Fuenlabrada. Si ninguno de los tres puntúa, el Zaragoza podrá al fin respirar aliviado.

Con el Albacete ya a una distancia superior a la que los manchegos pueden recortar de aquí al final (el Zaragoza tiene diez puntos más cuando solo restan nueve por disputarse), una victoria del equipo de Fran Noguerol este martes a las 21.30 horas, en el Carlos Belmonte ante el Lugo, dejaría a los gallegos muy tocados y, con 40 puntos, ya no podrían alcanzar al Zaragoza (47). Lo mismo sucedería con el Sabadell (40), que visita (19-00) a un rival directo, el Alcorcón (42). La derrota de los catalanes también les dejaría fuera de las cuentas de un Zaragoza que, asimismo, estará pendiente del duelo que, a la misma hora, medirá al decaído Logroñés (41) con un Fuenlabrada que ya no se juega nada. Si ganan los madrileños, el pleno de derrotas de los tres dejará al Zaragoza una temporada más en Segunda.

Triples empates

Porque casi todos los triples o cuádruples empates que podrían darse si los aragoneses pierden sus tres últimos partidos apartarían del descenso a los de JIM. Incluso con el Castellón (con el que aún queda pendiente un partido tras haber caído en Castalia) como uno de los implicados, los cuatro puntos sumados por los aragoneses en los dos enfrentamientos contra el Logroñés condenarían a los riojanos.

Para que el Zaragoza pueda saltar el jueves al campo ya salvado fue clave la victoria de este lunes del Oviedo ante el Málaga (1-0), ya que el cuadro asturiano ya no podrá quedar inmerso en alguno de los empates múltiples a 47 puntos que perjudicaría a un conjunto aragonés que sucumbió en los dos duelos ante los de Ziganda. Ahora, los 50 puntos del Oviedo ya son inalcanzables para Lugo y Sabadell y también para el Logroñés si no puntúa ante el Fuenlabrada.

Si no se dan las condiciones para que el Zaragoza esté salvado antes de jugar, la permanencia también será un hecho si la escuadra de JIM derrota a un Castellón al que dejaría en una posición muy delicada, aunque el objetivo podría consumarse igualmente con un empate. Para ello, bastaría con que Lugo y Logroñés no hubieran ganado su partido o que no lo hagan los gallegos y el Sabadell y que pierda el Logroñés, con lo que se quedaría con 41 puntos. Sin embargo, hay una combinación que podría abocar al Zaragoza al descenso: un triple empate final a 48 puntos entre Alcorcón, Castellón y Zaragoza. Para que se pudiera acabar dando esa posibilidad, el Alcorcón debería perder ante el Sabadell y Zaragoza y Castellón empatar en un partido arbitrado por Ocón Arráiz, con Areces Franco en el VAR.