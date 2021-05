Primero fue Narváez, al que Mackay, portero del Sabadell, adivinó la intención en el partido disputado en tierras catalanas. Antes, el colombiano había marcado los dos que había lanzado frente a Ponferradina y Logroñés, pero, a pesar de que aseguró que seguiría siendo el encargado de ejecutar los penaltis si se sentía con confianza para ello, Narváez ya no volvió a tirarlos. Fue Álex Alegría el que tomó el relevo frente al Mirandés, pero el extremeño también falló estrellando el balón en el larguero. Para el siguiente, en Fuenlabrada, Tejero asumió la responsabilidad ante la ausencia de voluntarios. Marcó. Como lo haría en Lugo Adrián, seguramente el único especialista de la plantilla, en la única pena máxima señalada a favor del Zaragoza con el madrileño en el campo. No estaba tampoco en Las Palmas, donde Zanimacchia acertó y Eguaras echó a perder la oportunidad para encarrilar un duelo vital. El error del navarro supone el tercero en ocho intentos (37%) de un Zaragoza que viene sufriendo un calvario desde los once metros en los ocho años que acumula ya en Segunda tras haber malogrado 24 de los 67 lanzamientos de que ha dispuesto durante todo este tiempo. Es decir, solo el 63% de los penaltis señalados a favor de los aragoneses han acabado en gol. Menos de dos de cada tres.

Aunque el peor bagaje afecta a las cuatro últimas temporadas, en la que el Zaragoza ha fallado 15 de las 35 penas que han sido señaladas a su favor. Durante este tiempo, solo Javi Ros se ha mostrado certero en esta especialidad, aunque el tudelano, que había hecho pleno la pasada campaña, falló, seguramente, el más importante: el del partido de vuelta del playoff ante el Elche en La Romareda. Esta temporada, el martirio no cesa. La ausencia de referencias más allá de Adrián ha llevado al punto fatídico a seis futbolistas diferentes. Tres de ellos (Narváez, Alegría y Eguaras) han fallado. Adrián, Tejero y Zanimacchia sí acertaron.

El problema del Zaragoza en esta faceta del juego volverá a ponerse a prueba ante un Castellón que, para colmo, tiene en sus filas al mejor portero de la categoría a la hora de detener penaltis. Se trata del aragonés Óscar Whalley, que ha desbaratado tres los cuatro lanzamientos que le han hecho desde los once metros. Ortuño (Albaete), Ale Díaz (las Palmas) y Nono (Tenerife) se han estrellado ya con el meta zaragozano, al que solo Héber (Sabadell) ha conseguido superar desde los once metros.