Nadie duda, ni en el Zaragoza ni en el resto del fútbol de Segunda, que la permanencia del conjunto aragonés es un hecho, que la maravillosa reacción llevada a cabo con la llegada de Juan Ignacio Martínez va a desembocar en esa conquista tras un año que empezó caótico, en el equipo y en la institución, y que va a terminar salvando los muebles en lo deportivo a la espera de que lleguen cambios en la SAD. A esa conquista, de perfil bajo si se mira la historia del club, pero absolutamente indispensable para su futuro inmediato, le falta la rúbrica, en forma de un triunfo ante el Castellón para que lo que es virtual y hecho en la práctica sea ya con la fuerza de las matemáticas el jueves por la noche, ya que el Logroñés ganó este miércoles, pero el Sabadell cayó, con lo que ya no puede dar caza a los zaragocistas, y es el Castellón con 41 puntos, a falta de dos citas, el que marca la apertura de las plazas de descenso, seis menos que los zaragocistas, que salieron de Las Palmas el pasado sábado con la sensación del deber ya cumplido. Falta, dicho queda, el visado.

El empate este jueves no sería suficiente porque valdría en triples y cuádruples igualadas, pero no si el cuadro 'orellut' y el Zaragoza acaban igualados a 48 puntos, porque el 'goalaverage' es castellonense, y la derrota traería sombras, aunque este Zaragoza aún tendría dos balas más en la recámara, en Mallorca ante un rival aún celebrando su ascenso y en la visita del Leganés a La Romareda. JIM llamó a la prudencia esta semana, a celebrar solo el objetivo conquistado en las matemáticas, porque su equipo ha sido un ejemplo de competitividad desde que arribó y ha mantenido la tensión en esta recta final, con solo una derrota en las 10 últimas citas. No tiene sentido abandonar esa intensidad cuando la conquista ya se roza con la yema de los dedos, cuando se abraza de modo virtual y solo queda cogerla, sujetarla con fuerza para proclamar a los cuatro vientos que el Zaragoza, que era un barco a la deriva, un muerto viviente, hace cinco meses, ha encontrado la fortaleza suficiente para regatear el desastroso destino, sumando 34 puntos en 21 partidos para poner este jueves ese sello en forma de salvación, de continuidad en la categoría de plata sin esa caída a los infiernos de la Primera RFEF que habría traído con seguridad terribles consecuencias.

Fue precisamente la derrota en Castellón en la primera vuelta la que situó de lleno al equipo y a la entidad en el cadalso. Fue una puñalada que hundió al Zaragoza y dejó con el despido en la mano a Lalo Arantegui. Tras amagar con el desembarco de César y Ander, la SAD miró a Torrecilla y este llamó a JIM, relevo de Iván Martínez tras caer en Gijón. El resto de la historia ya se sabe. Hoy es el día, de hecho, para ponerle el fin. El único posible. El mejor hace tiempo que no se vive en este club condenado a vivir en la categoría de plata cuando su sitio está en la élite.

JIM avisó que hará algunos cambios que oxigenen el equipo. Tejero es factible que entre en el lateral por Vigaray, tocado el sábado, y Francho Serrano que lo haga en la medular, quizá por Eguaras. Bermejo, tras superar unas molestias en el hombro, apunta a volver y la duda está en la continuidad de Zanimacchia, ganada a pulso por su buen papel en Las Palmas. Sanabria, tras su gol, tendría opciones de entrar, mirando también que el lunes hay un tercer partido de este tríptico, si bien Son Moix invita a pensar que no habrá nada en juego. Así debería ser.

El Zaragoza ha sumado 21 puntos con JIM en La Romareda y es con 31 el undécimo mejor local, superando a todos sus rivales directos. A esa fortaleza se ha agarrado el equipo para divisar la tierra, la que tiene delante de sus ojos. El Castellón es ahora el obstáculo para terminar de instalarse en la tranquilidad después de muchas finales, demasiadas, una fatiga mental y física que también está notando el equipo, aunque más un enemigo recién ascendido y que en la recta definitiva está flojeando, con 4 partidos sin ganar y dos puntos de 12. Se levantó con Juan Carlos Garrido y lo han sujetado las paradas de Whalley y los goles de Rubén Díez, Jamelli, dos exzaragocistas. Y otro, Marc Mateu, puede ser la novedad en el equipo 'orellut'.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Tejero, Francés, Peybernes, Nieto; Zanimacchia, Francho, Eguaras, Bermejo; Juanjo Narváez e Iván Azón.

CD Castellón: Whalley; Lapeña, Iago Indias, Rafa Gálvez, Víctor García; Bodiger, Señé; Arturo Molina, Marc Mateu, Rubén Díez y Ortuño.

Arbitro: Ocón Arraiz (Comite Riojano).

Estadio: La Romareda. 21.30.