Alejandro Francés podrá redondear su gran temporada en el Real Zaragoza con su presencia en la fase final del Europeo sub-21. El canterano, tal y como adelantó este diario, tenía todos los números para formar parte de la lista definitiva del seleccionador Luis de la Fuente para la fase final que España disputará a partir del 31 de mayo, en los cuartos ante Croacia en Maribor (Eslovenia) y finalmente el defensa está en esa convocatoria de 23 futbolistas, siendo el más joven de todos ellos a sus 18 años, que ha dado a conocer este viernes el seleccionador para acompañar como centrales a Jorge Cuenca (Almería), Hugo Guillamón (Valencia) y Mingueza (Barcelona). En marzo, De la Fuente solo se llevó a tres centrales, pero ahora ha convocado a cuatro y eso ha abierto la puerta a Francés por delante del también zaragocista cedido en el Logroñés Clemente o Vivian y Berrocal, del Mirandés, o Pulido, del Fuenlabrada. En la lista también está el arquero del Huesca Álvaro Fernández, un habitual para Luis de la Fuente, además del exzaragocista Javi Puado, otro fijo.

Francés, de este modo, puede proclamarse campeón de Europa sub-21 y por esta citación se perderá el partido ante el Leganés del domingo 30 de mayo, aunque el conjunto zaragocista ya no se juega nada en el envite una vez certificada la salvación. El central zaragozano, que ha sido internacional sub-18 y ha acudido a una concentración de la sub-19, estuvo cerca en marzo de protagonizar el gran salto, solo a la altura del que dio el azulgrana Pedri, ya en la absoluta, pero finalmente se quedó fuera de la primera fase final de este Europeo de Hungría y Eslovenia. En noviembre de 2019 disputó el Mundial sub-17 de Brasil, sin ser uno de los fijos en el once y en 20 meses va a jugar el Europeo sub-21, toda una demostración de su extraordinaria progresión. El gran salto se ha retrasado dos meses pero ha llegado.

“Tenemos un muy buen nivel futbolístico y estamos preparados para volver a competir por lo máximo. Nos sentimos capaces de ello”, dijo el seleccionador Luis de la Fuente sobre los objetivos de la selección en esta fase final del Europeo, para después hablar de las dos novedades en la zaga, la de Óscar Gil (Espanyol) y el propio Francés. “Seguro que los nuevos se adaptan muy bien, este equipo destaca por la intensidad y el trabajo colectivo. Sé que ellos son jugadores de nivel. Alejandro es un chico que está haciendo una campaña sensacional, ha estado en otras categorías, conoce el sentir, la idea y no va a tener problemas para adaptarse. Es un futbolista muy tranquilo y sé que su aportación, tanto la suya como el de Óscar Gil, va a ser muy positiva para el equipo”. Los internacionales citados por De la Fuente tendrán que estar el martes 25 en Las Rozas, por lo que Francés podría jugar en Mallorca este domingo, y el miércoles 26 viajarán a tierras eslovenas.

Francés sustituye al también central Álvaro González como el último jugador zaragocista en estar en una fase final del Europeo sub-21, ya que el ahora defensa del Olympique de Marsella acudió a la de 2013 en Israel, donde España salió campeona. Ander Herrera, en 2011, en Dinamarca fue el último canterano zaragocista en lograrlo, en otro Europeo donde España alzó el título y con gol del centrocampista del PSG en la final ante Suiza. Vallejo, también canterano, fue subcampeón de Europa en 2017 y campeón en 2019, en San Marino e Israel, pero en esos momentos ya no pertenecía a la disciplina zaragocista. España ha logrado cinco veces el título continental en esta categoría y en Eslovenia buscará el sexto.

Francés: "Es un sueño hecho realidad"



El zaragocista no podía ocultar su alegría por un llamamiento con la sub-21 que supo en su confirmación este mismo viernes. "Es un sueño hecho realidad estar en la sub-21 con solo 18 años, es una oportunidad muy bonita y va a ser muy especial para mí. Espero estar a altura y deseando llegar a una concentración con esa gran cantidad de buenos jugadores. Ahora, esperemos llegar lo más lejos posible en el Europeo", dijo Francés, siempre ambicioso y que una vez que ya está en la sub-21 no oculta que no se pone techo, tampoco en el combinado nacional, lo mismo que hace en el Zaragoza, donde no para de crecer. "La sub-21 es la antesala a la absoluta y estoy muy contento y orgulloso de estar en un Europeo en el que nos jugamos mucho. Ojalá pueda llegar algún día a vestir la camiseta de La Roja en una Eurocopa o en un Mundial. Eso sería cumplir otro sueño", añadió.