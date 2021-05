El Real Zaragoza disputará la próxima temporada su noveno curso consecutivo en Segunda, el periodo más largo que jamás estuvo fuera de Primera, superior a lo que vivió a finales de la década de los 40, en la época negra, como se le denominó entonces, lo que ya da una idea de lo que padece en estos momentos. Los siete últimos los ha vivido con la Fundación Zaragoza 2032, que desembarcó en 2014 al comprar las acciones de Agapito Iglesias por un euro y que no ha sido capaz de devolver al equipo a la élite pese a una buena labor económica, ya que la deuda ha pasado de 106 millones oficiales, y 114 reales, a 71, acompañada de una tremenda inestabilidad deportiva, con tres temporadas (16-17, 18-19 y la actual) bordeando el fantasma de un descenso de funestas consecuencias.

La peor está siendo la presente y la impresión, o mucho más que eso, es que se avecinan profundos cambios en la SAD, que lo sucedido va a hacer que la entidad no vaya a quedar así, como está. Y es que desde hace meses se viene gestando la posibilidad de que entre capital para que cambie la realidad del proyecto. Dicho de otro modo, se busca, y apunta a encontrarse, un inversor fuerte y la SAD considera necesario, vital, que llegue para transformar la fisonomía de la propiedad, para hacer un proyecto distinto, más potente, que pueda mirar con más garantías al deseado ascenso.

En ese escenario, las aportaciones puntuales de forma externa son insuficientes, o solicitan la gestión deportiva en exclusividad, y desde la propia Fundación se descarta hacer nuevas inyecciones de capital. La fórmula, entonces, pasa por la entrada de un inversor externo y la impresión es que ese cambio va a suceder este verano, con la entrada de capital y el posible paso al lado de la actual propiedad, donde César Alierta controla el 50,56% tras la refinanciación de deuda que capitalizó en el verano del 2019. La salida de Alierta, de reconocido desgaste en este tiempo y con una salud delicada, de este modo, apuntaría a ser el movimiento que se pueda llevar a cabo y habría que ver el papel de los otros patronos, si se mantendrían en el club reduciendo su presencia accionarial o conservando la que tienen.

La salida del máximo accionista

La Fundación aglutina el 91,26% del capital social (6,36 millones es el total), ya que además de Alierta, tres patronos más, la familia Yarza, Juan Forcén y Carlos Iribarren, tienen cada uno un 13,46%, si bien hace tiempo que no funciona como un ente unitario. De hecho, su llegada tuvo más que ver con la fórmula para inyectar capital a una SAD que lo necesitaba de forma urgente que a una unidad de acción que se ha ido diluyendo estos años. Desde hace semanas, el club ha entablado conversaciones con fondos de inversión, algunos de los cuales de procedencia norteamericana, como RedBird Capital Partners, que ha acabado entrando en el Málaga, comprando las acciones de los pequeños accionistas antes de la previsible ampliación de capital, Pacific Media Group o Interactive Creative Management (ICM Partners). Sin embargo, la salida del Real Zaragoza podría estar en otro fondo inversor con capital español. Ese desembarco estaría siempre auspiciado por LaLiga, lo mismo que estuvo la llegada de la Fundación en 2014, teniendo en cuenta que muchos de los inversores que tienen interés en entrar en un equipo español acuden directamente a la patronal de los clubs en un primer momento.

El escaso límite salarial

La desastrosa temporada, salvada sobre la bocina, el agotamiento de la fórmula impulsada por la Fundación y la necesidad de una entrada de capital que suponga un proyecto más fuerte, teniendo en cuenta que el Zaragoza ha tenido este año 8,5 millones de límite salarial, el noveno tras el mercado de enero, muy alejado de Espanyol, Mallorca, que han subido, o Almería y Leganés, sustentan la necesidad de este giro. Esa inversión, teniendo en cuenta que en una entrada de capital solo el 25% se destina a incrementar el límite salarial, permite más capacidad para elaborar una plantilla con más opciones de ascenso a Primera, está en la base de la explicación para un cambio que se ha ido gestando en esta temporada, donde los mensajes de la Fundación y de la SAD en cuanto a buscar nuevos compañeros de viaje han sido mucho más directos, evidenciando que la posibilidad de un cambio global era mucho más latente que en años anteriores.

De hecho, en diciembre, como ya sucedió en el verano del 2019, estuvieron muy cerca de entrar en la entidad César Sánchez y Ander Herrera, aportando un millón de euros cada uno, y formando parte de una solución de futuro con la entrada después de otros inversores, pero el acuerdo con la actual propiedad fue imposible y las conversaciones, desde enero, quedaron en un punto muerto, porque las necesidades de la SAD son muy superiores a una aportación de ese nivel, si no viene acompañada de un desembolso mayor después.

El déficit de caja de la temporada sería de 14 millones. A ese desembolso que la actual propiedad no quiere hacer se añade el agotamiento tras un periodo de siete años, en particular del accionista principal, César Alierta.

Hay que tener en cuenta que las obligaciones de pago y el déficit de caja de la entidad suponen un desembolso, según varias fuentes, de 14 millones a 30 de junio, una cifra muy elevada y a la que no se va a llegar por los actuales patronos. Las deudas con vencimiento entonces suponen 4,32 millones de euros, sin contar las cantidades del concurso y las de Hacienda. En las primeras se ha pedido ante la jueza la modificación, que apunta a salir adelante, pero aún con ella el pago sería de 2,44 millones y la deuda histórica con la AEAT, de 10,7 millones en la actualidad, supone en este curso unos 4 millones. A ese desembolso que la actual propiedad no quiere hacer se añade el agotamiento tras un periodo de siete años, en particular del accionista principal, César Alierta. De hecho, el comprador que entrara podría hacer una ampliación de capital para aumentar su presencia en la entidad. Por ahí también ha habido ya alguna oferta al club, desestimada después. En el actual consejo, Alierta está representado por tres consejeros (Sainz de Varanda, Luis Blasco y Juan Uguet) y Yarza y Forcén por otros tres (el presidente Christian Lapetra, Fernando de Yarza y Juan Forcén). La entrada de un inversor traería lógicamente cambios en ese órgano y también en toda la SAD.

La situación de la entidad

El club tiene para esta temporada 9,2 millones en derechos de televisión y 2,6 en comercialización y publicidad, cifras que bajarían en la próxima, empezando por la clasificación del equipo, que ya supone una reducción en el 15% que depende de esos ingresos. Los actuales patronos de la Fundación han avalado, capitalizando préstamos, en torno a 22 millones, la mayoría (unos 17) César Alierta y su sociedad, Prado de Altaoja. Alierta controla el 49% de la SAD, pero llega al 50,56% con el porcentaje de Sainz de Varanda. De los 15,9 millones que se le adeudan a la Fundación, 14,2 corresponden a tres préstamos participativos y la entrada de nuevos accionistas exige la renegociación de esa deuda, en la que el propio César Alierta es el principal acreedor . Teniendo en cuenta el desembolso para acceder al club, asumir esos préstamos llegado el caso y, además, inyectar el capital para atender a las obligaciones inmediatas y aumentar el límite salarial la inversión tiene que ser elevada y no inferior a 30 millones.

Mientras, la posibilidad de que se mantenga el actual orden accionarial del club obligaría a nuevas ventas de jugadores, con Narváez, Francés o Francho como grandes candidatos para una salida, pero ahora mismo el cambio en la realidad del club se advierte como la única salida, un proceso para que el Zaragoza lleve a cabo un proyecto con más aspiraciones de ascenso para devolver al club al sitio que casi siempre ha ocupado entre la élite nacional.