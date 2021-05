El gol de Lago Junior no le hizo ninguna gracia a JIM, que valoró el trabajo realizado por su equipo en un campo tan complicado como el del Mallorca. «Creo que hemos hecho un gran partido en un estadio difícil. No me voy decepcionado porque creo que hemos controlado el juego, hemos tenido alternativas y el partido ha sido brillante, pero no me gusta perder y creo que hemos merecido un resultado mejor aunque el fútbol castiga con goles», admitió el alicantino.

La entrada de Junior fue determinante, «porque ha jugado como lateral y no hemos sabido buscarlo», para una derrota que, si bien no tiene una repercusión seria en la tabla, quiebra la trayectoria de un Zaragoza que apareció con numerosas caras nuevas respecto al equipo que jugó el pasado jueves ante el Castellón, con siete cambios en el once. «Hemos intentado dosificar esfuerzos con algunos cambios pero han sido siempre para beneficiar al colectivo». En todo caso, el preparador alicantino insistió en que su equipo debió gestionar mejor los últimos compases. «Creo que hemos hecho un trabajo brillante y en el último minuto se va todo abajo porque no hemos sido inteligentes».

En este sentido, JIM admitió que «hay momentos del partido en los que hay que saber tener una lectura correcta. Son encuentros para aprender» y ensalzó la labor de algunos futbolistas que venían contando con menos minutos. «El que llevaba más tiempo sin jugar era el Toro. Y Ratón, que es un muy buen portero. Siempre que juega nos ayuda mucho y hace mejor a Cristian en el día a día», destacó el técnico, que también se refirió al debut de Javi Hernández en un partido de Liga. «Francés estaba con unas molestias y Peybernes era el que iba a salir, pero también andaba con molestias y prefirió no hacerlo. Javi ya jugó en Torrelavega a un buen nivel y es un chico a tener en cuenta. Como le he dicho, esto es el comienzo».

El canterano es el último ejemplo del buen funcionamiento de una cantera que sigue dando alegrías y a la que se refirió el entrenador del primer equipo. «El club está haciendo un trabajo maravilloso en su cantera, con chavales que son buenas personas y que tienen mucha proyección. Esperemos que nos den muchos éxitos en el futuro», expuso.