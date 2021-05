El Zaragoza llegaba salvado a Son Moix, o Visit Estadi como se llama ahora, y sin la presión de la clasificación, sin el agobio de la necesidad por la presión de la clasificación y mostró una imagen competitiva en la primera parte, donde se adelantó en un gol de penalti de Zanimacchia, pero tras el descanso el Mallorca, con el empuje de la grada, tan especial ahora en su retorno, hizo valer el peso de la lógica, de un equipo que ha subido y que aún puede ser campeón porque tiene muchos argumentos para hacerlo. Pisó el acelerador y dio la vuelta al marcador para dejar al Zaragoza de vacío en la isla, una derrota por 2-1 que no duele, pero que avisa de lo que pudo haber sido llegar a este partido con la angustia de la necesidad.

No lo ha hecho el Zaragoza por esa reacción maravillosa que le permitió llegar a Palma con los deberes hechos, con la idea de ofrecer un espíritu competitivo que enseñó bien en el primer acto y que le costó más hacerlo después, cuando el rival, con los cambios ofensivos, empujó a su área a un Zaragoza, que no supo contrarrestar esa superioridad para acabar capitulando. Eso sí, sin dolor.

JIM aprovechó la cita para refrescar el once de inicio y algunos lo aprovecharon mejor que otros, aunque tampoco era un partido para sacar muchas conclusiones. Con hasta siete novedades en el equipo salió, dejando sitio a muchos no habituales como Ratón, Zanimacchia, Sanabria, Chavarría o el Toro , y con la esperada y suave lluvia como protagonista invitada, antes y durante el pleito, en el duelo entre dos equipos que ya habían sellado sus objetivos, arrancó el partido, con el Mallorca que quiso tener más presencia tirando de una presión alta para intentar el robo cerca de Ratón, aunque la buena puesta en escena del Zaragoza se lo impidió.

Un centro de Brian Oliván tras un resbalón de Vigaray que remató Antonio Sánchez fue la ocasión más clara de los bermellones en un inicio en el que el Zaragoza no tardó en asentarse con solvencia y fue tapando vías al rival, con el trivote en la medular entre Francho, Zapater y Sanabria cercenando la capacidad futbolística de Salva Sevilla. Una jugada personal del Toro que regateó a Valjent con facilidad y le sacó Parera fue el preludio del córner en el que un envío de Zapater fue cabeceado por Francés para que la mano de Dani Rodríguez no la viera Gálvez Rascón pero sí el VAR de Pulido Santana. Zanimacchia, que cogió el balón y no lo soltó para que no se lo quitara nadie, lanzó el penalti y batió a Parera en el 22.

Superioridad antes del descanso

El gol aún sentó mejor al Zaragoza, que maniató aún más a su rival y que empezó a aglutinar hasta más posesión, señal clara de comodidad. Un centro de Chavarría que remató mal Vigaray, un cabezazo que rozó Francés una buena conducción del Toro con mal remate, una gran salida de Francho que Zanimacchia no culminó… El Zaragoza era superior y solo un intento de remate de Abdón tras el único despiste de Francés inquietó a Ratón hasta la llegada del descanso.

El escenario cambió en el segundo acto. El Mallorca decidió dar un paso adelante y buscar con más fe el triunfo. Y ahí la lógica fue imparable. Salva Sevilla empezó a aparecer más y también Dani Rodríguez. Malas noticias para un Zaragoza, que empezó a notar demasiado cerca al rival de su área, con Francés apagando fuegos,

Dani Rodríguez, tras un recorte a Zapater, puso el primer aprieto y la salida de Lago Junior, Galarreta y Febas otorgó más fútbol y llegada al rival. El Zaragoza solo amenazaba en alguna acción aislada a balón parado, como en un remate alto de Francés, pero el Mallorca confirmó los peores presagios zaragocistas y Dani Rodríguez aprovechó un robo de Salva Sevilla ante Francho para ejecutar a Ratón desde fuera del área (m.67).

Buscó los cambios JIM con Narváez, Bermejo y Azón, pero no mejoró su Zaragoza. Al contrario, al retrasar a Chavarría y quitar a Nieto, la banda izquierda fue una autopista y en la derecha, Lago Junior, de falso lateral, era una amenaza. Sarabia tapó una ocasión de Dani Rodríguez y JIM hizo debutar en Liga a Javi Hernández. El partido parecía que moría en el empate, pero de nuevo fue letal el peso de la lógica, en una gran acción de Lago Junior, que mandó el balón lejos del alcance de Ratón para sentenciar la derrota y que la fiesta bermellona, tras el partido, con 4.000 aficionados en las gradas, fuera completa. Un resultado que no daña y no quita méritos, que no duele en absoluto.

Ficha técnica

Real Mallorca: Parera; Joan Sastre (Fran Gámez, min. 61), Valjent, Raíllo, Oliván (Cardona, min. 74); Antonio Sánchez (Lago Junior, min. 61), Baba (Galarreta, min. 61), Salva Sevilla (Salva Sevilla, min. 69), Dani Rodríguez; Amath y Abdón Prats.

Real Zaragoza: Ratón; Vigaray, Francés (Javi Hernández, min. 82), Jair, Nieto (Narváez, min. 72) ; Zanimacchia (Larrazabal, min. 80) , Francho (Bermejo, min. 72), Zapater, Sanabria, Chavarría; Fernández (Azón, min.72).

Goles: 0-1, min. 22: Zanimacchia de penalti; 1-1, min. 67: Dani Rodríguez; 2-1, min. 88: Lago Junior

Árbitro: Gálvez Rascón (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Dani Rodríguez y Salva Sevilla y a los visitantes Sanabria y Francho.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésima primera jornada de la Liga SmartBank disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 4.000 espectadores. La afición mallorquinista recibió al equipo a su llegada al campo con banderas, cánticos, bengalas y celebró el ascenso, pese la lluvia que cayó en Palma.